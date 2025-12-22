ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
387.66
usd:
330.14
bux:
110674.97
2025. december 22. hétfő Zénó
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
München, 2017. február 23.Afganisztánba visszatelepítendő elutasított menedékkérőket szállító repülőgép felszálláshoz készül a müncheni repülőtéren 2017. február 22-én. A német kormány újabb menekültügyi szigorításokról szóló javaslatokat fogadott el és terjesztett a parlament elé. (MTI/EPA/Sebastian Widmann)
Nyitókép: MTI/EPA/Sebastian Widmann

Lehúzná a rolót az afgán menekültek előtt a német belügyminiszter

Infostart

A menekültpolitika meghirdetett szigorításának jegyében Alexander Dobrindt azokat az afgánokat is távol tartaná, akiknek befogadására Németország korábban kötelezettséget vállalt.

Az érintett afgán menekültek a 2021-ben hatalomra került szélsőséges iszlám rezsim elől Pakisztánban, mindenekelőtt az ország fővárosában, Iszlámábádban kerestek menedéket. Számuk az akkori jelentések szerint annak idején megközelítette az 50 ezret, és túlnyomó többségüknek a korábbi Scholz-kormány egy önkéntes befogadási program keretében tett ígéretet: az akkori kancellár ezzel kívánta meghálálni azt a segítséget, amelyet 2021 előtt az akkor még ott állomásozó Bundeswehr-egységeknek, valamint a különböző német szervezeteknek nyújtottak.

Több tízezer afgán menekült Iszlámábádból már átköltözhetett Németországba, értesülések szerint azonban még mindig mintegy kétezret tesz ki azoknak a száma, akik befogadásra várnak. Dolgukat megnehezítette, hogy a pakisztáni kormány az év vége előtt saját hazájukba akarja visszatoloncolni őket.

A jelek szerint mindez a német koalíciós kormányban a kisebbik keresztény pártot, a CSU-t képviselő belügyminisztert kevéssé hatotta meg. Az RND német közszolgálati portálnak nyilatkozva Alexander Dobrindt kijelentette, hogy „ideális esetben” az év vége előtt még 535 ilyen afgán menekült érkezhet az országba.

„Az idő sürget, a pakisztáni hatóságok által megszabott kitoloncolási határidő az év végén lejár” – fogalmazott a belügyminiszter, hozzátéve, hogy a pakisztáni hatóságokkal is felvették a kapcsolatot annak érdekében, hogy decemberben lezárhassák az ügyet.

Az elsősorban a szociáldemokrata koalíciós partner által emiatt sokat bírált miniszter korábban más módon is próbálkozott: jelentős pénzbeli juttatás ígéretével igyekezett az Iszlámábádban tartózkodó afgánokat Németország helyett hazatérésre bírni. Túlnyomó többségük azonban a leghatározottabban elutasította az ajánlatot.

Voltak, akik levélben közvetlenül Friedrich Merz kancellárhoz fordultak segítségért, és ebben azt hangsúlyozták, hogy nem gazdasági okokból, hanem a túlélés reményében menekültek el Afganisztánból. A belügyminiszter által a hazatérés fejében felajánlott pénzbeli juttatást pedig kifejezetten sértőnek nevezték.

A levelet az ARD közszolgálati médium hozta nyilvánosságra, arról azonban nem volt hír, hogy a kancellár egyáltalán válaszolt volna. Sokan ugyanakkor pert is indítottak a német közigazgatási bíróságnál a német kötelezettségvállalás betartatása érdekében. Ha Pakisztánból az év végén ténylegesen kitoloncolják őket, a pert a tálibok által uralt Afganisztánból aligha indíthatnak. Sőt aligha kétséges, hogy a tálib rezsim részéről megtorlás fenyegetheti őket.

Kezdőlap    Külföld    Lehúzná a rolót az afgán menekültek előtt a német belügyminiszter

németország

menekültek

afganisztán

befogadás

alexander dobrindt

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
A csehek és a sorkatonaság, érdekes felmérés készült

A csehek és a sorkatonaság, érdekes felmérés készült

A csehek 53 százaléka egyetért az adminisztratív katonai nyilvántartás esetleges bevezetésével, míg egyharmaduk ellenzi azt – derül ki az NMS ügynökségnek a Cseh Rádió számára készített felméréséből. Az adminisztratív nyilvántartás a 18 és 60 év közötti cseh állampolgárokat érintené, akikre a hadkötelezettség vonatkozik.
 

Robbantásos merénylet Moszkvában, egy altábornagy volt a célpont – képek

Németország már a drónháborúra készül

Volodimir Zelenszkij elégedettnek tűnik, de „Moszkva nem mutat hajlandóságot”

Brutális fegyvervásárlásba kezd Oroszország egyik nyugati szomszédja

VIDEÓ
Uniós gigahitel Ukrajnának: ki fogja ezt visszafizetni? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
Szeretet.éhség: így adakozunk advent idején. Lehel László, Inforádió, Aréna
Megvéd-e minket az Egyesült Államok, ha baj van? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.22. hétfő, 18:00
Vecsei Miklós
felzárkóztatásért felelős miniszterelnöki biztos, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alelnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
100 milliárd eurós perselyből részesülhet az EU legtávolabbi szövetségese

100 milliárd eurós perselyből részesülhet az EU legtávolabbi szövetségese

Lezárultak a tárgyalások az Európai Unió és a nyár folyamán versenyképességi partnerségbe csatlakozó Japán között arról, hogy az ország gyakorlatilag teljes jogú tagként részesülhet a Horizon Europe kutatás-fejlesztésre fókuszáló keretprogram forrásaihoz. A várhatóan 2026-ban aláírandó megállapodás a lehető legszorosabb együttműködési formát jelenti, amelyet az Európai Unió globális partnereinek kínál.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Gigarazziát tartott adventkor a fogyasztóvédelem: undorító, amit találtak, sokkolóak az állapotok

Gigarazziát tartott adventkor a fogyasztóvédelem: undorító, amit találtak, sokkolóak az állapotok

Az eredmények alapján minden tizedik ellenőrzött termék esetében találtak valamilyen hiányosságot.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Bondi gunmen 'meticulously' planned attack for months, police allege

Bondi gunmen 'meticulously' planned attack for months, police allege

Police release a tranche of documents allegedly tracing the suspects' movements prior to the deadly shooting.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 22. 12:19
Robbantásos merénylet Moszkvában, egy altábornagy volt a célpont – képek
2025. december 22. 12:05
Wagner Péter: Európának már magának kell gondoskodnia a védelméről, és el is kezdte
×
×
×
×