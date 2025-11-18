Már menő slágereket is ír a mesterséges intelligencia

A Breaking Rust együttes két dala, a Walk My Walk és a Livin’ on Borrowed Time is a Spotify „Viral 50” nevű listájának – amely naponta mutatja, hogy melyek jelenleg a legfelkapottabb zenék – élére került nemrég az amerikai piacon. Eközben a Broken Veteran nevű holland együttes migránsellenes dala, a We Say No, No, No to an Asylum Center – amely az új menekültközpontok létrehozása ellen tiltakozik – a globális lista élére került.

Hogy mi a közös ezekben? Egyiket sem ember készítette, a három dalt teljes egészében a mesterséges intelligencia alkotta meg – hívta fel rá a figyelmet a hvg.hu a The Guardian ckke nyomán.

A holland dal napokkal azután, hogy a lista élére került, eltűnt a Spotifyról és a YouTube-ról, akárcsak a Broken Veteran többi zenéje.

A Spotify a holland NU.nl-nek azt állította, hogy nem a cég, hanem a dalok jogtulajdonosai távolították el azt a platformról. Az együttes ugyanakkor arról beszélt: nem tudja, mi történhetett a zenéivel, és már nyomoz az ügyben. Az együttes arról beszélt, hogy az AI-t „csak az önkifejezés egy újabb eszközének” tekinti.

„Különösen értékes azoknak az embereknek, mint én, akiknek van mondanivalójuk, de nincs hagyományos zenei képzettségük” – nyilatkozta az előadó, hozzátéve, hogy szerinte a technológia „demokratizálta a zenekészítést”. Állítása szerint az általa készített dalok a kormányzati politikával kapcsolatos frusztrációját fejezik ki, nem pedig a migránsok ellen szólnak.

A fenti három dal csupán csepp abban a tengerben, amit a mesterséges intelligencia duzzasztott fel a platformokon. A Deezer streaming alkalmazás nemrég közzétett tanulmánya szerint naponta 50 000, a mesterséges intelligencia által generált dalt töltenek fel a platformra.

Ez az összes beküldött zene 34 százalékát jelenti.

A lap által megkérdezett zenész, Ed Newton-Rex szerint természetes, hogy a listák élére felkerülnek az AI által generált dalok. Mivel rengeteg ilyen töltenek fel a platformra, a nagy számok törvénye alapján lesz olyan, ami felkapottá válik.

A Deezer korábban nyolc országban mintegy 9000 embert kérdezett meg, a felmérésből pedig kiderült, hogy a 97 százalékuk nem tud különbséget tenni az AI által generált, valamint az ember alkotta zene között.