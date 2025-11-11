ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Unsplash

Hasznos újítás jön a Windows 11-hez, már ki is lehet próbálni

Infostart

Mindenkinél megújul a Start menü, de a Microsoft csak fokozatosan teszi elérhetővé az újdonságot.

Megújul a Windows 11 Start menüje, ami sokkal terjedelmesebb lesz, így több funkció is könnyen elérhetővé válik – írja a hvg.hu.

Felül lesznek a kitűzött ikonok, ide lehet elhelyezni azokat az alkalmazásokat, amelyekhez mindig hozzá szeretnénk férni. Alul pedig az összes többi alkalmazás lesz látható, és mi dönthetjük majd el, milyen nézetben. Alapértelmezett módban kategóriánkénti bontásban mappákba rendezi ezeket a rendszer, így lehet például „Irodai alkalmazások” vagy „Kreativitás” nevű is. Ha pedig a „Nézet” gombra kattintunk, választani lehet rács- és listanézetet is.

Egy másik újítás lesz, hogy a Gépház–Személyre szabás–Start menüpontban további személyre szabási beállításokat találunk majd, így akár arról is dönthetünk, hogy megjelenjenek-e a legutóbb felvett vagy legtöbbet használt alkalmazások. A Start menü jobb oldalán a csatlakoztatott mobilját láthatja az, aki használja a Telefon-kapcsolat funkciót, így akár hívást is indíthat vagy üzenetet is küldhet.

Az új Start menü kipróbálása előtt telepíteni kell az összes elérhető frissítést, legelőször a KB5067036 számú, előnézeti verziót.

Ebben található ugyanis az új Start menü is. Előfordulhat azonban, hogy még így sem látjuk az új menüt, ebben az esetben később kell újrapróbálkozni.

A teendők a következők:

  • az összes elérhető Windows 11-frissítés telepítése.
  • a ViVeTool nevű, nyílt forráskódú kiegészítő letöltése a GitHubról, ami elvégzi a még nem éles funkciók aktiválását a rendszerben. A Fájlkezelő címsorából kell kimásolni a mappa elérési útvonalát.
  • a Terminált rendszergazdaként kell elindítani (jobb egérgombbal klikkelés az ikonjára, majd a Futtatás rendszergazdaként lehetőség kiválasztása).
  • írja be, hogy CD, majd egy szóközt követően másolja be a ViVeTool vágólapon lévő elérési útvonalát. Például: CD C:\ViVeTool-v0.3.4-IntelAmd ha a mappát közvetlenül a C-meghajtóra bontotta ki, és a nevét sem változtatta meg.
  • írja be az elején lévő ponttal együtt, hogy .\vivetool /enable /id:47205210
  • végül újra kell indítania a számítógépet, és megjelenik az új Start menü.

megújulás

windows 11

start menü

