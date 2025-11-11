Hasznos újítás jön a Windows 11-hez, már ki is lehet próbálni

Megújul a Windows 11 Start menüje, ami sokkal terjedelmesebb lesz, így több funkció is könnyen elérhetővé válik – írja a hvg.hu.

Felül lesznek a kitűzött ikonok, ide lehet elhelyezni azokat az alkalmazásokat, amelyekhez mindig hozzá szeretnénk férni. Alul pedig az összes többi alkalmazás lesz látható, és mi dönthetjük majd el, milyen nézetben. Alapértelmezett módban kategóriánkénti bontásban mappákba rendezi ezeket a rendszer, így lehet például „Irodai alkalmazások” vagy „Kreativitás” nevű is. Ha pedig a „Nézet” gombra kattintunk, választani lehet rács- és listanézetet is.

Egy másik újítás lesz, hogy a Gépház–Személyre szabás–Start menüpontban további személyre szabási beállításokat találunk majd, így akár arról is dönthetünk, hogy megjelenjenek-e a legutóbb felvett vagy legtöbbet használt alkalmazások. A Start menü jobb oldalán a csatlakoztatott mobilját láthatja az, aki használja a Telefon-kapcsolat funkciót, így akár hívást is indíthat vagy üzenetet is küldhet.

Az új Start menü kipróbálása előtt telepíteni kell az összes elérhető frissítést, legelőször a KB5067036 számú, előnézeti verziót.

Ebben található ugyanis az új Start menü is. Előfordulhat azonban, hogy még így sem látjuk az új menüt, ebben az esetben később kell újrapróbálkozni.

A teendők a következők: