Merészet lép a Netflix

Új, interaktív funkciót vezet be a streamingszolgáltató: az élő adások alakulásába lehet beleszólni, ugyanis valós idejű szavazási funkciót építenek az ilyen közvetítésekbe, hogy a nézők befolyásolhassák a tartalom kimenetelét. Mint a hvg.hu cikke idézi, a streamingóriás augusztusban kezdte tesztelni az újítást egy élő főzőműsorban, de a jövőben még több tartalomnál tervezik bevetni. Akár arról is lehet majd dönteni, hogy egy műsorban ki jusson tovább, és ki ne – hasonlóan a tévékben futó tehetségkutatókhoz.

A nézőket a képernyőn megjelenő felhívás figyelmezteti, hogy ideje értékelni az egyes versenyzőket, erre egy megszabott idő áll rendelkezésre. A főzőműsor esetében például arról is szavazhattak a nézők, hogy a tonhalat vagy a grillsajtot kedvelik jobban, de ennél fontosabb kérdésekben is dönthetnek a jövőben a tartalomfogyasztók. Az eredmény szinte azonnal látható lesz a képernyőn.