2025. október 31. péntek Farkas
Nyitókép: unsplash.com

Merészet lép a Netflix

Infostart

A hagyományos tévécsatornák egyik klasszikus műsorán csavarnak egy nagyot.

Új, interaktív funkciót vezet be a streamingszolgáltató: az élő adások alakulásába lehet beleszólni, ugyanis valós idejű szavazási funkciót építenek az ilyen közvetítésekbe, hogy a nézők befolyásolhassák a tartalom kimenetelét. Mint a hvg.hu cikke idézi, a streamingóriás augusztusban kezdte tesztelni az újítást egy élő főzőműsorban, de a jövőben még több tartalomnál tervezik bevetni. Akár arról is lehet majd dönteni, hogy egy műsorban ki jusson tovább, és ki ne – hasonlóan a tévékben futó tehetségkutatókhoz.

A nézőket a képernyőn megjelenő felhívás figyelmezteti, hogy ideje értékelni az egyes versenyzőket, erre egy megszabott idő áll rendelkezésre. A főzőműsor esetében például arról is szavazhattak a nézők, hogy a tonhalat vagy a grillsajtot kedvelik jobban, de ennél fontosabb kérdésekben is dönthetnek a jövőben a tartalomfogyasztók. Az eredmény szinte azonnal látható lesz a képernyőn.

Hollandia megtelt: millióknak nincs hová hazamenniük

Hollandia megtelt: millióknak nincs hová hazamenniük

Egy ország, amely megnyerte a harcot a tenger ellen, most a saját szabályai miatt fullad meg. Hollandia lakáspiaca paradox módon nem a pénz, hanem a túl sok jó szándék miatt omlik össze. Az új bérleti plafonok elvileg a bérlőket védik, valójában viszont elriasztják az építtetőket. A következmény félmillió hiányzó lakás és egy generáció, amelynek nincs hová hazamennie.
VIDEÓ
Közelebb került-e most Kína Amerikához? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
Orosz-ukrán háború: Mégsem a drónoké a jövő? Demkó Attila, Inforádió, Aréna
Autó, telefon, ház: Miben nem lesz akkumulátor a jövőben? Kaderják Péter, Inforádió, Aréna
 
Jó híreket olvastak ki a szennyvízből: erre számíthatunk a következő hetekben

Jó híreket olvastak ki a szennyvízből: erre számíthatunk a következő hetekben

A múlt héten stagnált a koronavírus örökítőanyagának országos átlagkoncentrációja a szennyvízben – közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) pénteken a honlapján.

Itt a friss MLS-lista: végre tudjuk, mennyit keres Lionel Messi

Itt a friss MLS-lista: végre tudjuk, mennyit keres Lionel Messi

Szon Heung-min lett az MLS második legjobban fizetett játékosa 11,2 millió dolláros éves összkompenzációval, csak Lionel Messi előzi meg a fizetési rangsorban.

Andrew won't leave Windsor mansion immediately, say sources, as Starmer backs stripping of title

Andrew won't leave Windsor mansion immediately, say sources, as Starmer backs stripping of title

Andrew will leave Royal Lodge "as soon as possible and practicable" - but organising the move could stretch into the new year, sources say.

