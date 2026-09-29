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Sikeresen záródott a SpaceX vállalat Starship új generációs rakétájának a tesztrepülése pénteken.
Nyitókép: SpaceX/X

Orbitális pályára állt a világ legnagyobb űrhajója

Infostart

A több mint százhúsz méter hosszú Starship első fokozata most először érte el a Föld körüli pályát, ahol műholdakat állított pályára.

A SpaceX hatalmas űrrakétája, a Starship magyar idő szerint szeptember 28-án, 14:48-kor indult útnak a texasi Starbase (Csillagbázis) állomásról. Ez volt az eszköz 14. tesztrepülése, egyben az eddigi leghosszabb is – írja a The Guardian híradása nyomán a 24.hu.

A beszámolók szerint az indítás után a SpaceX mérnökei rendellenességet észleltek a hajtóműveiknél, ami miatt félő volt, hogy meghíúsulhat a Föld körüli pálya elérése. Végül azonban a nehézségek ellenére is sikerült teljesíteni ezt a mérföldkövet, a Starship nagyjából fél órával a felbocsátása után állt pályára.

Az űrhajó a műholdak telepítését 15:54-kor fejezte be. A pályára állított eszközök új generációs, Starlink V3 típusú szatellitek voltak, amelyek a korábbi Starlink eszközöknél mintegy 10-20-szor jobb telekommunikációs kapacitásokkal rendelkeznek – ámde nehezebbek is, így az eddig használt Falcon 9 rakéták már nem feleltek meg a szállításukra.

A Starlink V3-ak telepítéséhez ezért nagy szükség lesz a Starshipre, amely – Elon Musk szerint – 2030-tól kezdve évente 10 ezer alkalommal szállhat majd fel. Ez hihetetlenül nagy számnak tűnik az alapján, hogy a Falcon 9 rakéták 2025-ben összesen 165 küldetést teljesítettek.

A mostani repülést sikeresként értékelte a SpaceX, illetve fontos mérföldkőnek nevezte, ami a NASA számára is jó hír. Az űrügynökség ugyanis az Artemis–4 keretein belül végrehajtott emberes holdra szállás során a tervek szerint a Starshippel szállítaná az égitest felszínére az űrhajósokat.

A NASA jelenlegi menetrendje alapján 2028-ban szeretne embereket juttatni a Holdra, addig a Starshipnek számos akadályt kellene megugrania. 2027-ben például teljesítenie kéne egy legénység nélküli landolást az égitesten, valamint az Artemis–3 misszió során bizonyítania kell, hogy képes dokkolni az Orion űrkapszulával a világűrben.

CSakhogy a vállalat lemaradásban van, a felzárkózáshoz pedig gyakrabban kellene tesztrepüléseket végrehajtani a Starshippel. Elon Musk alapító-vezérigazgató korábban arról beszélt, hogy heti rendszerességgel szeretne Starship-repüléseket teljesíteni, ám ezt egyelőre nem tudta megvalósítani – az előző tesztrepülés és a mostani között 2 hónap telt el. Ha a Starship nem képes tartani magát a NASA ütemtervéhez, az ügynökség másik űrcég eszközére cserélheti.

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Kezdőlap    Tudomány    Orbitális pályára állt a világ legnagyobb űrhajója

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