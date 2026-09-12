Igen, jól látja, a Tiszát ivó Tisza-tó is fenyegetett a kiszáradás rémétől – képek

Rémes látványt mutatott meg a drón a Tisza-tóról, felülnézetből. Bár a tó a Tisza folyamatosan érkező vizéből él, így is vannak területek, ahol kiszáradt vagy mocsaras területek vannak.

A Tisza-tó vízszintje kritikusan alacsony, népszerű üdülőhelyek is lehangoló látványt nyújtanak.

A Tiszavalki-medence egyes részei szinte teljesen kiszáradtak, miközben a korábban vízzel borított területeken is most iszapos meder és száraz föld látható.

A vízszint csökkenése a tó más részein is látványos változásokat okozott: a korábban vízzel körülvett Bölömbika kilátó környéke is kiszáradt, a sekélyebb részeken pedig egyre nagyobb területek kerültek szárazra.

A helyzet hátterében a hónapok óta tartó rendkívüli csapadékhiány, az alacsony vízhozam és a nyári hőség miatti fokozott párolgás áll. A vízügy rendkívüli intézkedésekkel igyekezett a rendelkezésre álló vízkészletet megőrizni, ám szeptember elejére a Tisza-tó vízszintje a kritikus 610 centiméteres szint közelébe, majd az alá süllyedt.

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