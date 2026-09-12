ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
363.55
usd:
313.44
bux:
152518.27
2026. szeptember 12. szombat Mária
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke a Polgári Magyarországért Alapítvány rendezvényére, a Polgári Piknikre érkezik a kötcsei Dobozy-kúriához 2025. szeptember 7-én.
Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Politikai nagyüzem szombaton: Orbán Viktor Kötcsén tart előadást, Magyar Péter a gyermekvédelemről szól, majd országjárásra indul

Infostart

Rég volt már ilyen „fajsúlyos” politikai hétvégénk, ennyi fontosnak ígérkező eseménnyel. Orbán Viktor, a Fidesz elnöke, volt miniszterelnök a hagyományos kötcsei fórumon mond beszédet, várhatóan összegzi a Fidesz választási vereségéből levont tanulságokat, és kijelöli a párt új irányvonalát. Eközben Magyar Péter miniszterelnök fontos bejelentéseket ígért a gyermekvédelmi rendszer ügyeinek kivizsgálása után, majd délután megkezdi újabb országjárását.

Szombaton 10 órakor kezdődik a hazai politikai „nagyüzem”. A kormány sajtótájékoztatón ismerteti a gyermekvédelmi rendszerről készített részletes jelentést és a kormány lépéseit. A kormányzat közlése szerint a budapesti XI. kerületi Kossuth Lajos Gyermekotthonban tartott sajtótájékoztatón részt vesz Magyar Péter miniszterelnök, Kátai-Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter, Gyurkó Szilvia gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkár is.

„Éheztetés és bántalmazás folyt a gyermekvédelemben a hatalom tudtával”

– közölte előzetesen a miniszterelnök a Facebook-oldalán. Magyar Péter azt írta, Gyurkó Szilviával szombaton bemutatják „az Orbán-kormány alatt a gyermekvédelemben elkövetett megdöbbentő visszaélésekről készített jelentést”.

Korábban Kátai-Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter közölte: Gyermekvédelmi diagnózis címmel tanulmány készült a gyermekvédelem helyzetéről az intézményrendszer hónapok óta tartó átvilágítása, az intézménylátogatások, dokumentumok elemzése és anonim dolgozói elbeszélgetések nyomán. A tanulmányt hamarosan nyilvánosságra hozzák.

Szombat délután 16 órakor Veszprémben Magyar Péter megkezdi újabb országjárását.

„Miniszterelnökként újra úton. Szeptember 12-én, szombaton 16 órakor a királynék városában, Veszprémben indul újra az országjárás. Találkozzunk a Megyeház téren!” – írta Facebook-oldalán.

A kormányfő az Index összefoglalója szerint még augusztus 20-án, a Tisza-szigetek margitszigeti országos találkozóján tizenhat települést sorolt fel, amelyeket a következő hetekben keres fel országjárásán. A miniszterelnök szerint augusztus végétől a kormány tagjai is elindulnak, köztük Kapitány István, Orbán Anita és Vitézy Dávid is. A miniszterelnök szerint hozzá a következő hetekre Dunaújváros, Pécs, Kisvárda, Miskolc, Veszprém, Gyula, Szeged, Veresegyház, Kecskemét, Szolnok, Debrecen, Szombathely, Nagykanizsa, Esztergom és Székesfehérvár van beírva, a sort pedig Budapest zárja.

Ellenzékben

Eközben a Fidesz és Orbán Viktor is megkezdi az új politikai korszakot.

Orbán Viktor Kötcsén várhatóan levonja a választási vereség tanulságait, és kijelöli a Fidesz új irányvonalát.

Korábban sajtóhírek szerint a pártvezetés Lázár Jánost bízta meg, hogy járja körbe az alapszervezeteket, és mérje föl, milyen állapotban vannak, valamint gyűjtse össze a helybéli tanulságokat. A párt kommunikációja szerint Lázár János befejezte ezt a munkát, a tanulságokról pedig várhatóan most beszél majd Orbán Viktor.

Különösen érdekes a Fidesz helyzete amiatt, hogy bár némi emelkedést mutatnak a népszerűségi számok, még mindig toronymagasan a Tisza Párt vezet, miközben a párton belül Navracsics Tibor és Ferencz Orsolya új kezdeményezést jelentett be (Polgári Demokraták), amelyet sokan akár egy jövendő új párt magvának tekintenek. Orbán Viktor minderre tehát Kötcsén reagálhat.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Politikai nagyüzem szombaton: Orbán Viktor Kötcsén tart előadást, Magyar Péter a gyermekvédelemről szól, majd országjárásra indul

orbán viktor

gyermekvédelem

kötcse

magyar péter

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Politikai nagyüzem szombaton: Orbán Viktor Kötcsén tart előadást, Magyar Péter a gyermekvédelemről szól, majd országjárásra indul

Politikai nagyüzem szombaton: Orbán Viktor Kötcsén tart előadást, Magyar Péter a gyermekvédelemről szól, majd országjárásra indul
Rég volt már ilyen „fajsúlyos” politikai hétvégénk, ennyi fontosnak ígérkező eseménnyel. Orbán Viktor, a Fidesz elnöke, volt miniszterelnök a hagyományos kötcsei fórumon mond beszédet, várhatóan összegzi a Fidesz választási vereségéből levont tanulságokat, és kijelöli a párt új irányvonalát. Eközben Magyar Péter miniszterelnök fontos bejelentéseket ígért a gyermekvédelmi rendszer ügyeinek kivizsgálása után, majd délután megkezdi újabb országjárását.
 

Kötcse: Orbán Viktor üzent

Slusszpoénként háromszor is nekiment világcsúcsának Armand Duplantis

Slusszpoénként háromszor is nekiment világcsúcsának Armand Duplantis

A nap versenyét Armand Duplantis és Emmanuil Karalisz rúdugrócsatája hozta a 10 millió dollár összdíjazású atlétikai Világdöntő (Ultimate Championship) pénteki első napján, melyen a svéd világcsúcstartó 6,20 méterrel diadalmaskodott és érdemelte ki ezzel a győzteseknek járó 150 ezer dollárt.
 

Fekete fű és sár – Halász Bence „rocksztárnak” érezte magát

Hatalmas esély hullott Halász Bence ölébe a Világdöntőben, ez lett a vége

VIDEÓ
Hogyan lesz a vb-aranyból olimpiai bajnoki cím? Fejes Dániel, Inforádió, Aréna
Hogyan lesznek itt végre megfizethető lakások? Koji László, Inforádió, Aréna
0%-os áfa: tényleg olcsóbb lesz a gyógyszer? Hankó Zoltán, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.09.14. hétfő, 18:00
Bendarzsevszkij Anton
az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója, a posztszovjet térség szakértője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Tisza-kormány: ma bemutatják a gyermekvédelmi jelentést

Tisza-kormány: ma bemutatják a gyermekvédelmi jelentést

Magyar Péter tegnap fontos dízeltámogatást jelentett be, ezen felül kiderült, hogy Magyarország új költségvetési pályával próbálná elkerülni az uniós büntetést, a kormány pedig megduplázza az alap- és innovatív kutatásokra szánt forrást. Magyar Péter továbbá megnevezte a Tisza Párt öt új alkotmánybíró-jelöltjét, köztük Ligeti Miklóst. A miniszterelnök és Gyurkó Szilvia államtitkár ma mutatja be az Orbán-kormány időszakának gyermekvédelmi visszaéléseiről készített jelentést; a korábbi közlések szerint az anyag éheztetési és bántalmazási eseteket is tárgyal.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Vészjósló üzenet Moszkvából: egy egész NATO-ország eltüntetésével fenyegetőznek az oroszok

Vészjósló üzenet Moszkvából: egy egész NATO-ország eltüntetésével fenyegetőznek az oroszok

Az orosz vezető szerint Litvánia egy konfliktus esetén eltűnne a világtérképről és a NATO 5. cikkelye sem védené meg.

BBC
Business Sport Travel Science
Saudi Arabia shuts key oil pipeline after drone attack launched from Iraq

Saudi Arabia shuts key oil pipeline after drone attack launched from Iraq

Iraq removes a military commander and opens investigations into the attack that came from an area bordering Iran.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. szeptember 12. 08:13
Demonstráció miatt forgalomkorlátozások lesznek Budapesten
2026. szeptember 12. 06:58
Kötcse: Orbán Viktor üzent
×
×