Politikai nagyüzem szombaton: Orbán Viktor Kötcsén tart előadást, Magyar Péter a gyermekvédelemről szól, majd országjárásra indul

Szombaton 10 órakor kezdődik a hazai politikai „nagyüzem”. A kormány sajtótájékoztatón ismerteti a gyermekvédelmi rendszerről készített részletes jelentést és a kormány lépéseit. A kormányzat közlése szerint a budapesti XI. kerületi Kossuth Lajos Gyermekotthonban tartott sajtótájékoztatón részt vesz Magyar Péter miniszterelnök, Kátai-Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter, Gyurkó Szilvia gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkár is.

„Éheztetés és bántalmazás folyt a gyermekvédelemben a hatalom tudtával”

– közölte előzetesen a miniszterelnök a Facebook-oldalán. Magyar Péter azt írta, Gyurkó Szilviával szombaton bemutatják „az Orbán-kormány alatt a gyermekvédelemben elkövetett megdöbbentő visszaélésekről készített jelentést”.

Korábban Kátai-Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter közölte: Gyermekvédelmi diagnózis címmel tanulmány készült a gyermekvédelem helyzetéről az intézményrendszer hónapok óta tartó átvilágítása, az intézménylátogatások, dokumentumok elemzése és anonim dolgozói elbeszélgetések nyomán. A tanulmányt hamarosan nyilvánosságra hozzák.

Szombat délután 16 órakor Veszprémben Magyar Péter megkezdi újabb országjárását.

„Miniszterelnökként újra úton. Szeptember 12-én, szombaton 16 órakor a királynék városában, Veszprémben indul újra az országjárás. Találkozzunk a Megyeház téren!” – írta Facebook-oldalán.

A kormányfő az Index összefoglalója szerint még augusztus 20-án, a Tisza-szigetek margitszigeti országos találkozóján tizenhat települést sorolt fel, amelyeket a következő hetekben keres fel országjárásán. A miniszterelnök szerint augusztus végétől a kormány tagjai is elindulnak, köztük Kapitány István, Orbán Anita és Vitézy Dávid is. A miniszterelnök szerint hozzá a következő hetekre Dunaújváros, Pécs, Kisvárda, Miskolc, Veszprém, Gyula, Szeged, Veresegyház, Kecskemét, Szolnok, Debrecen, Szombathely, Nagykanizsa, Esztergom és Székesfehérvár van beírva, a sort pedig Budapest zárja.

Ellenzékben

Eközben a Fidesz és Orbán Viktor is megkezdi az új politikai korszakot.

Orbán Viktor Kötcsén várhatóan levonja a választási vereség tanulságait, és kijelöli a Fidesz új irányvonalát.

Korábban sajtóhírek szerint a pártvezetés Lázár Jánost bízta meg, hogy járja körbe az alapszervezeteket, és mérje föl, milyen állapotban vannak, valamint gyűjtse össze a helybéli tanulságokat. A párt kommunikációja szerint Lázár János befejezte ezt a munkát, a tanulságokról pedig várhatóan most beszél majd Orbán Viktor.

Különösen érdekes a Fidesz helyzete amiatt, hogy bár némi emelkedést mutatnak a népszerűségi számok, még mindig toronymagasan a Tisza Párt vezet, miközben a párton belül Navracsics Tibor és Ferencz Orsolya új kezdeményezést jelentett be (Polgári Demokraták), amelyet sokan akár egy jövendő új párt magvának tekintenek. Orbán Viktor minderre tehát Kötcsén reagálhat.