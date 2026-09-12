Demonstráció miatt forgalomkorlátozások lesznek Budapesten

A Budapesti Rendőr-főkapitányság a honlapján azt közölte, hogy gyűlés miatt szakaszosan és időszakosan lezárják szombaton 10.30-tól 11.30-ig a Széchenyi tér - Lánchíd - Clark Ádám tér - Lánchíd utca - Ybl Miklós tér - Apród utca - Szarvas tér - Tabán útvonalat.

A BKK azt írta, hogy a demonstráció miatt a 16-os, a 105-ös, a 178-as, a 210B és 216-os autóbuszok az Erzsébet hídon át közlekednek majd, és egyik irányba sem érintik a Clark Ádám tér, a Széchenyi István tér és a József nádor tér/Hild tér megállójukat.

A 105-ös és a 210B autóbuszokra Buda felé a Deák Ferenc térnél a 9-es busz Kőbánya irányú megállóhelyén lehet majd felszállni.

A 16-os és a 216-os autóbuszokra a Budai Vár felé a Clark Ádám térnél a Hunyadi János úton kijelölt megállóhelyen lehet felszállni.