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Nyitókép: Paul Taylor/Getty Images

Egy diáklány megalkotta a „műanyagevő” műanyagot

Infostart

A mindössze tizennyolc éves ír diák olyan növényi alapú, biológiailag lebomló műanyagot fejlesztett ki, ami a többi, már a környezetben lévő mikroműanyag lebomlását is elősegíti.

Egy ír diáklány, Arya Satheesh olyan műanyagot fejlesztett ki, ami biológiailag lebomlik, a folyamat közben enzimek szabadulnak fel, és ezek segítenek lebontani a környezetben található mikroműanyagokat - írja a ZME Science cikke nyomán a hvg.hu.

Az Eco Purge elnevezésű projekt előtt a lány egy vízminőség-monitorozó projekten dolgozott az iskolájában. Ott találkozott azzal a problémával, hogy a mikroműanyagot ugyan meg lehet találni a vízben (erre fejlesztett ki egy intelligens vízfigyelőt), de nagyon nehéz onnan eltávolítani. Ez a felismerés indította el azon a gondolati szálon, hogy mégis hogyan lehet magát a műanyagot biológiailag lebontani. Ekkor jöttek be a képbe az enzimek, amik képesek egyes műanyagok polimerláncait feldarabolni.

Az az ötlete támadt, hogy magába a műanyagba építi bele ezeket a bizonyos enzimeket, amik ezáltal annak hordozójává válnak. Az említett speciális enzimek így a lebomlás során fokozatosan felszabadulnak, kapcsolatba kerülnek más műanyagrészecskékkel, és azok lebomlását is felgyorsítják. A vegyület a PET-ből származó műanyagokat veszi célba, amelyek gyakoriak a csomagolásokban és a textíliákban.

A szokatlan megközelítés már nemzetközi elismerést is szerzett a lánynak: 2026 májusában őt választották a Föld-díj, egy fiatalok számára szervezett globális környezetvédelmi verseny európai győztesének. A díjjal 12 500 dollár is járt, amelyet az anyag továbbfejlesztésére kíván felhasználni.

Az alkotó, Arya Satheesh azt tervezi, hogy a következő öt évet az anyag fejlesztésével és a csomagolásban, komposztzsákokban és szemeteszsákokban való felhasználásának vizsgálatával tölti. Az ugyan még várat magára, hogy az Eco Purge végül működőképes lesz-e a kontrollált kísérleteken kívül, viszont egy nagyon szép példa arra, hogy miként lehet egy iskolai projektből valódi biotechnológiai kutatási kérdést csinálni – teszi hozzá a lap.

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Kezdőlap    Tudomány    Egy diáklány megalkotta a „műanyagevő” műanyagot

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