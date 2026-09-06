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Régi sírok egy zsúfolt temetőben vagy sírkertben.
Nyitókép: Unsplash

Kiderült, hogy az emberek egész jól meg tudják becsülni, meddig fognak élni

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Japán kutatók harminc évvel ezelőtt több ezer embert kérdeztek meg arról, hogy szerintük milyen hosszú életet fognak élni. Mostanra elkezdett kiderülni, mennyire voltak pontosak az akkori becslések.

Még 1996-ban indult egy japán kutatás, amiben az kérdezték meg a 60 éves vagy annál idősebb résztvevőktől, hogy szerintük meddig fognak élni – írja a Science Alert cikke nyomán a 24.hu.

A Japán Öregedési és Egészségdinamikai Tanulmány adatai szerint 2447 résztvevőt kérdeztek meg, akik közül 393-an szimplán annyit mondtak, nem tudják. A fennmaradó 2054 fő 63 és 120 év közötti életkort adott meg. A következő 28 évben 1514-en haltak meg azok közül, akik megbecsülték várható korukat, így egy friss kutatás keretében össze tudták hasonlítani a tippeket és a tényleges élettartamukat.

Shohei Okamoto, a Tsukubai Egyetem szociológusa vezetésével arra jutott a kutatócsoport, hogy az emberek meglepően pontosan meg tudták mondani, mennyi ideig élnek majd. A férfiak esetében a legtöbben a 75 és a 82 év közötti kort lőtték be maguknak, ám ez jóval meghaladta azoknak a számát, akik valójában ezt a kort élték meg. A 82 és a 97 év közötti kort ezzel szemben jelentősen kevesebben nézték ki magukból, mint amennyien valóban teljesítették.

A még hátralévő idő megbecslésében is jelentős eltérések fordultak elő: sokkal többen mondták azt, hogy 5-15 éven belül meghalnak, mint amennyien valójában elhunytak. Emellett azonban a 30+ évet is sokkal többen jelölték meg, mint amennyien megélték.

Meglepően hasonló arányok fordultak elő a nőknél is, azzal a különbséggel, hogy többen jelölték meg a 75-82 közötti életkort, miközben a tényleges életkor átlagosan mintegy 5 évvel több volt, mint a férfiak esetében.

Egy, a MedRxiv szaklapban megjelent, még nem lektorált kutatás arra jutott, hogy azok, akik több évre számítottak, általában tovább is éltek. Az összefüggés azután is megmaradt, hogy a kutatók figyelembe vették az életkort, a nemet, a társadalmi-gazdasági jellemzőket és az egészségügyi tényezőket. A hibák mértéke csoporttól függően eltérő volt. A nők és a magasabb iskolai végzettséggel rendelkezők nagyobb valószínűséggel éltek tovább, mint várták, míg a rosszabb egészségi állapotúak kisebb valószínűséggel tették meg ugyanezt.

Sok résztvevő a bűvös 80 évet választotta várható életkorként. Ennek oka visszagondolva az lehet a kutatók szerint, hogy ez a szám nagyon közel volt Japán 1996-os születéskor várható élettartamához, ami arra utal, hogy ez a közismert adat befolyásolhatta a döntésüket. Egy másik meglepő dolog volt a kutatók szerint, hogy a magasabban képzett alanyok kisebb valószínűséggel választottak 5-tel osztható életkort, például a 75, a 80 vagy a 85 évet. Ez azonban nem tetté pontosabbá az előrejelzéseiket: ők is gyakran alábecsülték az élettartamukat.

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