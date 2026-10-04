Érdemes lesz beállítani az ébresztőt: ritka látvány tárul elénk hajnalban

A csillagászat szerelmesei hétfő hajnalban a Hold és a Mars látványos együttállását figyelhetik meg. Az égitestek először a kelet-északkeleti, később egyre magasabban a keleti, majd a délkeleti égbolton lesznek láthatók.

A Hold és a Mars október 5-én hajnali 1 óra után már jól megfigyelhető lesz a kelet-északkeleti horizont fölött. Ekkor a Hold helyezkedik el magasabban, a Marsot pedig kissé balra és lejjebb kell keresni. A két égitest látszólagos távolsága ekkor mintegy 3 fok lesz, hajnalra azonban fokozatosan közelebb kerülnek egymáshoz. Reggel 6 órára már alig több mint egy telihold-átmérő választja majd el őket egymástól. A Hold ekkor 33 százalékban lesz megvilágítva – írja az Ng.24.hu nyomán az Időkép.

Az együttállás mellett a Jászol-halmaz (Praesepe) is megfigyelhető lesz. Az éjszaka második felében a Marstól kissé balra és lejjebb kell keresni, a vörös bolygótól mintegy 2,5 fokra.

Aki nem kel fel hajnali egykor, annak sem kell lemondania a látványról: pirkadat előtt a Hold, a Mars és a Jászol-halmaz már magasan a délkeleti égbolton lesz.