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Nyitókép: MTI/EPA/Neil Hall

Donald Trump megint lépett egy váratlant MI-ügyben

Infostart / MTI

Donald Trump amerikai elnök Jay Clayton nemzeti hírszerzési igazgatót nevezte ki a mesterséges intelligenciáért felelős kormányzati megbízottnak, aki egy új fehér házi munkacsoportot is vezet majd - jelentette a The Wall Street Journal napilapra hivatkozva a Reuters hírügynökség.

A munkacsoport feladata, hogy 120 napon belül jelentést készítsen a mesterséges intelligencia jelentette kockázatokról és lehetőségekről, felülvizsgálja a kormányzati incidenskezelési mechanizmusokat, és javaslatokat tegyen a szövetségi hatóságok reagálási képességének javítására a meglévő jogkörök keretében.

A 60 éves Clayton augusztus óta irányítja az amerikai nemzeti hírszerzést, amely 18 hírszerző szervezet munkáját hangolja össze. Korábban, Donald Trump első elnöki ciklusa alatt, 2017 és 2021 között az amerikai tőzsdefelügyelet, a SEC elnöke volt, ezt megelőzően pedig ügyvédként dolgozott.

A munkacsoport alelnöke Emil Michael, Scott Kupor, valamint Andrew Ferguson, a Szövetségi Kereskedelmi Bizottság (FTC) elnöke lesz. A testület tagjai között van JD Vance alelnök, Pete Hegseth védelmi miniszter, Scott Bessent pénzügyminiszter és Susie Wiles fehér házi kabinetfőnök. Külső tanácsadóként David Sacks kockázatitőke-befektető és Condoleezza Rice volt külügyminiszter is közreműködik.

Clayton a második MI-ügyekért felelős vezető Trump második elnöki ciklusában. A tisztséget korábban David Sacks töltötte be.

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