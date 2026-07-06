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Az amerikai ûrkutatási hivatal, a NASA által közreadott felvétel a Hold mögött elhaladó Föld bolygóról, amelyet az Artemis II küldetésben részt vevõ ûrhajósok örökítettek meg 2026. április 6-án. Az Artemis II legénysége holdközeli repülése során megdöntötte az Apollo13 1970-es, 400 171 kilométeres rekordját, és mintegy 406 600 kilométerre távolodva a Földtõl felállította az emberes ûrutazás új távolsági csúcsát. Az Artemis II küldetés célja, hogy az alacsony Föld körüli pályát elsõként túllépve tíznapos ûrutazás alatt megkerüljék a Holdat, és elõkészítsék a terepet a 2028-as Holdra szálláshoz.
Nyitókép: MTI/EPA/NASA

Sci-fi jellegű csata zajlik az USA és Kína között

Infostart / MTI

Az Egyesült Államok hónapokban mérhető versenyt fut Kínával abban, hogy embert juttasson a Holdra - jelentette ki Jared Isaacman, az Egyesült Államok űrkutatási hivatalának (NASA) igazgatója.

Az igazgató a CBS News televíziónak adott interjúban elmondta, hogy miközben az Egyesült Államok 2028 végére tervezi az ismételt Holdra szállást, addig Kína 2030 előtt tervezi azt, nagy valószínűséggel 2029-ben.

"A kínaiak hihetetlen sebességgel haladnak, és bizonyosan

képesek arra, amire a szovjetek nem voltak képesek az első űrverseny idején"

– fogalmazott a NASA vezetője és úgy vélte, nem kérdés, hogy Kína el fogja érni a Holdat, a kérdés csak az, hogy az Egyesült Államok meg tudja-e előzni ebben.

Artemis

Jared Isaacman közölte, hogy az Artemis Hold-program következő űrrepülése jövőre lesz, aminek során a többi között két magánvállalkozás által fejlesztett leszálló egységeket tesztelnek majd. Ha mindez sikeresen zárul, az Egyesült Államok készen áll ismét űrhajósokat küldeni a Holdra.

Rámutatott, hogy az Artemis-program számára biztosított 10 milliárd dolláros plusz szövetségi forrás lehetővé teszi azt, hogy tartani tudják az előkészületek ütemtervét.

A NASA igazgatója szerint a 2030-as évek első felétől a Holdon épülő létesítményben olyan jelleggel tartózkodhatnak majd emberek huzamosabb ideig, mint a jelenleg a Nemzetközi Űrállomáson (ISS) dolgozó legénység.

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Kezdőlap    Tudomány    Sci-fi jellegű csata zajlik az USA és Kína között

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