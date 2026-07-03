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Egy ember és egy robot mutatóujja összeér - digitális illusztráció.
Nyitókép: Unsplash

Többé nem sci-fi: humanoid társrobotokat mutatott be egy kínai vállalat – videó

Infostart / MTI

A UBTech által bemutatott realisztikus, mesterséges intelligenciával működő humanoid robotokat kársas kapcsolatok kialakítására tervezték, az ígéret szerint legalább húszféle érzelmet képesek komoly pontossággal utánozni.

Mesterséges intelligenciával működő, hosszú távú társas kapcsolatok kialakítására és érzelmi támogatásra szánt humanoid robotokat mutatott be a kínai UBTech robotikai vállalat – számolt be csütörtökön a kínai állami média.

Az új U1 robotcsalád férfi és női változatban is elérhető. A férfi modell 183 centiméter magas és 42 kilogramm súlyú, míg a női változat 168 centiméter magas, tömege pedig 35,2 kilogramm. A robotok ára modelltől és felszereltségtől függően 119 800 és 990 ezer jüan (mintegy 5,5-45,4 millió forint) között mozog.

A beépített mesterségesintelligencia-rendszer több mint húszféle emberi érzelmet képes 90 százalékot meghaladó pontossággal felismerni, és ennek megfelelően reagálni.

A robotok 88 önállóan vezérelhető mozgási tengellyel rendelkeznek, így olyan finom arckifejezésekre is képesek, mint a pislogás, a mosoly vagy a fej enyhe oldalra billentése. A kifejező arcmimikát élethű digitális bőr egészíti ki, amely a vállalat szerint természetesebbé teszi az ember és a robot közötti interakciót.

A vállalat közlése szerint az U1 sorozatra eddig több mint 13 ezer megrendelés érkezett, a robotok kiszállítását pedig még az idei év végéig tervezik befejezni.

Az UBTech becslése szerint a rendkívül élethű humanoid robotok kínai piacának értéke 2026 és 2036 között a jelenlegi több tíz milliárd jüanról több ezer milliárd jüanra nőhet.

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Még nincs a NAV-nak végleges új elnöke

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