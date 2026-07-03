Többé nem sci-fi: humanoid társrobotokat mutatott be egy kínai vállalat – videó

Mesterséges intelligenciával működő, hosszú távú társas kapcsolatok kialakítására és érzelmi támogatásra szánt humanoid robotokat mutatott be a kínai UBTech robotikai vállalat – számolt be csütörtökön a kínai állami média.

Az új U1 robotcsalád férfi és női változatban is elérhető. A férfi modell 183 centiméter magas és 42 kilogramm súlyú, míg a női változat 168 centiméter magas, tömege pedig 35,2 kilogramm. A robotok ára modelltől és felszereltségtől függően 119 800 és 990 ezer jüan (mintegy 5,5-45,4 millió forint) között mozog.

A beépített mesterségesintelligencia-rendszer több mint húszféle emberi érzelmet képes 90 százalékot meghaladó pontossággal felismerni, és ennek megfelelően reagálni.

A robotok 88 önállóan vezérelhető mozgási tengellyel rendelkeznek, így olyan finom arckifejezésekre is képesek, mint a pislogás, a mosoly vagy a fej enyhe oldalra billentése. A kifejező arcmimikát élethű digitális bőr egészíti ki, amely a vállalat szerint természetesebbé teszi az ember és a robot közötti interakciót.

A vállalat közlése szerint az U1 sorozatra eddig több mint 13 ezer megrendelés érkezett, a robotok kiszállítását pedig még az idei év végéig tervezik befejezni.

Az UBTech becslése szerint a rendkívül élethű humanoid robotok kínai piacának értéke 2026 és 2036 között a jelenlegi több tíz milliárd jüanról több ezer milliárd jüanra nőhet.