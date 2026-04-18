Nagyot változott a Spotify, de nem mindenkinél

Új külsőt kapott a Spotify, de nem kapja meg mindenki: csak a táblagépeken jelenik meg az új elrendezés. Eddig ugyanis az álló (vertikális) módban volt az elsődleges a zenei streamingplatform táblagépes appjában, ami nem mindig a legkényelmesebb egy nagyobb eszközön. El lehetett forgatni ugyan, de a felület nem kezelte ezt a legjobban – állapítja meg a hvg.hu.

Az új felület azonban már jól alkalmazkodik horizontális módhoz is, ami sokkal kellemesebb táblagépeken. A kiadott fotók alapján így nagyjából úgy néz ki így a platform,

mint az asztali számítógépes változata.

Az oldalmenü bezárható, így kevésbé zavaró zenehallgatás vagy videóklip megtekintése közben. A párhuzamos böngészés révén pedig tovább lehet pörgetni az appot, miközben oldalt látszik a videó vagy a dalszöveg.

Az új felület bevezetését már megkezdte a Spotify androidos táblagépeken és iPadeken is. Érdemes lehet frissíteni az alkalmazást az App Store-ban és a Play Áruházban.