Az asztronauta, aki az űrben jött rá, hogy elfelejtette az adóbevallását

John L. „Jack” Swigert eredetileg csak beugró volt az Apollo-13 küldetés során, Thomas K. Mattingly pilóta helyettese volt, ám úgy alakult, hogy egészségügyi kockázat (rózsahimlő) miatt neki kellett részt vennie az űrrepülésen. A NASA mindezt alig három nappal a kilövés előtt jelentette be – írja a Space.com cikke nyomán a Telex.

A fellövés után egy nappal úgy tűnt, az űrhajósok unatkoznak, ugyanis Jim Lovell parancsnok azt kérte az irányítástól, hogy számoljanak be nekik a földi eseményekről. Minderről egyébként egy rendkívül hosszú, több mint 760 oldalas leirat is készült. Houstonban úgy gondolhatták, hogy „miért ne”, és beszámoltak nekik az aktuális sporteseményekről, földrengésről, a Beatles feloszlásáról és hasonlókról.

Némi felhőtlen csevegést követően aztán a földi irányításnál elhangzott a kérdés: „Megcsináltátok az adóbevallásotokat?” Lovell parancsnok ezen jót szórakozott és felvetette, hogy némi haladékra lenne szükség, ekkor azonban megszólalt a pilóta John Swigert is, és aggodalmas hangon közbevetette: „El kell halasztani, figyeljetek egy kicsit, mert nem túl vicces. Lent nagyon gyorsan történtek a dolgok, és tényleg kell haladék.” Ezen Houstonban jót nevettek, Swigert viszont teljesen komolyan hozzátette, hogy ő tényleg nem tudta leadni a bevallását. Az irányító mondta neki, hogy az egész terem ezen röhög, a pilóta pedig azzal folytatta, hogy landolás után lehet, hogy egy másik karantént is le kell majd nyomnia, szóval nem lesz erre ideje.

Az irányítóközpontban erre kicsit lenyugodtak a kedélyek, és jelezték John Swigertnek, hogy ne aggódjon, elintézik a dolgot és odaküldenek egy adóellenőrt a Csendes-óceánhoz a landolás után. Ezt követően, mintha mi sem történt volna, Houstonban tovább folytatták a történések sorolását. Swigert végül nem került bajba a késedelmes leadás miatt, ám nem sokkal később az Apollo-13 legénységének már sokkal komolyabb dolgokkal kellett foglalkoznia.