2026. április 15. szerda Anasztázia, Tas
Astronaut John L. Swigert Jr., command module pilot for the Apollo 13 mission in the suiting up room at the Kennedy Space Centers Manned Spacecraft Operations Building on April 11, 1970, Cape Canaveral, Florida.
Nyitókép: Archive Photos/NASA/Getty Images

Az asztronauta, aki az űrben jött rá, hogy elfelejtette az adóbevallását

Infostart

Az Apollo-13 legénységének egyik tagja beugrósként, az utolsó pillanatban került csak be a csapatba, ezért elmulasztotta leadni a fontos dokumentumot. Szóvá is tette a dolgot az űrben – amin jót derültek Houstoni irányítóközpontban.

John L. „Jack” Swigert eredetileg csak beugró volt az Apollo-13 küldetés során, Thomas K. Mattingly pilóta helyettese volt, ám úgy alakult, hogy egészségügyi kockázat (rózsahimlő) miatt neki kellett részt vennie az űrrepülésen. A NASA mindezt alig három nappal a kilövés előtt jelentette be – írja a Space.com cikke nyomán a Telex.

A fellövés után egy nappal úgy tűnt, az űrhajósok unatkoznak, ugyanis Jim Lovell parancsnok azt kérte az irányítástól, hogy számoljanak be nekik a földi eseményekről. Minderről egyébként egy rendkívül hosszú, több mint 760 oldalas leirat is készült. Houstonban úgy gondolhatták, hogy „miért ne”, és beszámoltak nekik az aktuális sporteseményekről, földrengésről, a Beatles feloszlásáról és hasonlókról.

Némi felhőtlen csevegést követően aztán a földi irányításnál elhangzott a kérdés: „Megcsináltátok az adóbevallásotokat?” Lovell parancsnok ezen jót szórakozott és felvetette, hogy némi haladékra lenne szükség, ekkor azonban megszólalt a pilóta John Swigert is, és aggodalmas hangon közbevetette: „El kell halasztani, figyeljetek egy kicsit, mert nem túl vicces. Lent nagyon gyorsan történtek a dolgok, és tényleg kell haladék.” Ezen Houstonban jót nevettek, Swigert viszont teljesen komolyan hozzátette, hogy ő tényleg nem tudta leadni a bevallását. Az irányító mondta neki, hogy az egész terem ezen röhög, a pilóta pedig azzal folytatta, hogy landolás után lehet, hogy egy másik karantént is le kell majd nyomnia, szóval nem lesz erre ideje.

Az irányítóközpontban erre kicsit lenyugodtak a kedélyek, és jelezték John Swigertnek, hogy ne aggódjon, elintézik a dolgot és odaküldenek egy adóellenőrt a Csendes-óceánhoz a landolás után. Ezt követően, mintha mi sem történt volna, Houstonban tovább folytatták a történések sorolását. Swigert végül nem került bajba a késedelmes leadás miatt, ám nem sokkal később az Apollo-13 legénységének már sokkal komolyabb dolgokkal kellett foglalkoznia.

Elemzők az Arénában: új kihívások előtt a Tisza Párt és a Fidesz-KDNP

Elemzők az Arénában: új kihívások előtt a Tisza Párt és a Fidesz-KDNP

Az országgyűlési választások után kialakult helyzetről, a Magyar Péter előtt álló utakról, Orbán Viktor jövőjéről beszélt Virág Andrea, a Republikon Intézet stratégiai igazgatója és Kiszelly Zoltán, a Századvég politikai elemzési igazgatója az InfoRádió Aréna című műsorában.
 

Újabb fontos telefonpartnerei voltak Magyar Péternek

Zárva találták a messziről jött szavazóurnákat

„A barátom volt” – Donald Trump politikai búcsúja Orbán Viktortól

„A legnagyobb átok a megosztottság” – Reagált a választások eredményére az RMDSZ

Bauer Bence: hiába néppárti a CDU és a Tisza is, csalódás érheti a nyugati vezetőket

Ursula von der Leyen a „legsürgetőbb feladatokról” egyeztetett Magyar Péterrel

Moszkva ismét üzent Magyar Péter kijelentéseire reagálva

Válaszolt Magyar Péter szavaira az EB, Magyarország majd hozzájuthat a forrásokhoz

„Jó szövetséges volt” – Orbán Viktortól búcsúzik, Magyar Péternek nekimegy Kaczynski

Megszüntette a főügyészség a Magyar Péterrel kapcsolatos büntetőeljárást

Az EU nem fog sokáig ünnepelni? – Brit sajtóreakciók a magyar választásokra

Az MKIK így búcsúzik a távozó kormánytól – várja az újat

VIDEÓ
Választás 2026: mi okozta az óriási fordulatot? Virág Andrea és Kiszelly Zoltán, Inforádió, Aréna
Az életben vannak gátlásaim, de a színpadon nincsenek. Nagy-Kálózy Eszter, Inforádió, Aréna
Kit szorít most az idő az iráni háborúban? Csiki Varga Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
2026.04.15. szerda, 18:00
Nyeste Orsolya az Erste vezető elemzője és Madár István a Portfolio vezető elemzője
Madár István a Portfolio vezető elemzője
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Választás 2026: Donald Trump is megszólalt Orbán Viktor vereségéről, Magyar Péter holnap találkozik a köztársasági elnökkel

Választás 2026: Donald Trump is megszólalt Orbán Viktor vereségéről, Magyar Péter holnap találkozik a köztársasági elnökkel

Ahogy arra számítani lehetett, továbbra sincsen még végleges eredménye a választásoknak. Az átszavazók és a levélszavazatok, valamint az újraszámlálás miatt még mozog az eredmény, 4 egyéni választókerület sorsa is egy csupán egy hajszálon múlik. Időközben kiderült, hogy Magyar Péter szerda reggel dupla interjút ad a közmédiának, valamint Orbán Anitát Romániába invitálta a külügyminiszter. Az eredmények alakulásáról és a legfrissebb választási hírekről folyamatosan tudósítunk.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Működik az ősi trükk: így járnak fillérekért az ország népszerű gyógyfürdőibe az élelmes magyarok 2026-ban

Működik az ősi trükk: így járnak fillérekért az ország népszerű gyógyfürdőibe az élelmes magyarok 2026-ban

A hazai fürdőkben létezik egy kevésbé ismert, de annál kedvezőbb lehetőség, a társadalombiztosítás által támogatott gyógyászati kezelések.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump hints Iran talks could resume this week as US port blockade continues

Trump hints Iran talks could resume this week as US port blockade continues

The United Nations' secretary general said it was "highly probable" that the negotiations would restart.

