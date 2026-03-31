ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
386.47
usd:
336.91
bux:
120770.78
2026. március 31. kedd Árpád
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Unsplash

Elárulta az űrhajós, mi okozta a pánikot, ami miatt evakuálni kellett az űrállomást

Infostart
ELŐZMÉNYEK

A NASA Crew-11 legénységének egyik tagja, Michel Fincke produkált aggályos egészségügyi tünetet, és a szakértők még mindig nem tudják, mi állhat a jelenség hátterében.

Mint arról korábban az Infostart is beszámolt, idő előtt evakuálni kellett a Nemzetközi Űrállomást az egyik űrhajós, Michael Fincke január 7-én jelentkező váratlan egészségügyi problémája miatt. Azóta is rejtély volt, hogy mi is lehetett ez a bizonyos titokzatos probléma, ám az érintett asztronauta a napokban felfedte a titkot.

Az űrhajós megerősítette, valóban miatta kellett a teljes legénységet evakuálni, sőt, azt is elárulta, milyen probléma merült fel nála: azon a bizonyos januári napon éppen a vacsoráját fogyasztotta, amikor egyszer csak megnémult, egyetlen hang sem jött ki a torkán – írja a The New York Times beszámolója nyomán az Index.

Michael Fincke elmondta, a dolog nagyon gyorsan történt, és teljesen váratlanul érte. Nem érzett fájdalmat, társai azonban megijedtek, hogy valami komoly baj történt. Az orvosok azóta sem tudják, mi okozhatta nála az átmeneti némaságot, a vizsgálatok ugyanis kizárták az infarktus vagy a sztrók lehetőségét. Mint mondta: majdnem száz százalékig biztos benne, hogy az űrhöz köthető a fura jelenség.

Korábban soha nem volt még rá példa a NASA történetében, hogy az egyik legénységi tag egészségügyi állapota miatt egy hónappal korábban le kellett fújni az aktuális küldetést. Először azon kívül, hogy „egészségügyi vészhelyzet” állt a dolog hátterében, nem is árultak el semmit, ahogyan azt sem, melyik asztronauta lett rosszul.

Kezdőlap    Tudomány    Elárulta az űrhajós, mi okozta a pánikot, ami miatt evakuálni kellett az űrállomást

nemzetközi űrállomás

nasa

evakuálás

űrhajós

iss

néma

küldetés

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Olaj, gáz? – Más fontos nyersanyagok is a Közel-Keleten rekednek most

A Hormuzi-szoros lezárása miatt jelenleg hélium és alumínium sem jut ki a térségből. Tatár Mihály, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány vezető elemzője az InfoRádióban elmondta: a válság nagyon sok alaptermék árát befolyásolja – a vegyipar különösen érintett –, Európának pedig ázsiai beszerzőkkel kell versenyeznie ugyanazokért a szállítmányokért.
Hortay Olivér: nem okoz fennakadást a hazai gázellátásban a Török Áramlat nyári leállítása

A földgázszállító a protokoll szerint már több hónappal korábban bejelenti, mikor hajtják végre a szükséges karbantartási munkálatokat, így a júniusi, nyolc napi leállásból fakadó kiesésre a kereskedők és a tárolók is előre fel tudnak készülni – mondta az InfoRádióban a Századvég Konjunktúrakutató Zrt. energia- és klímapolitikai üzletágvezetője. A szakértő arra is kitért, milyen következményei lehetnek annak, hogy a magyar állam júliustól megtiltaná a földgázszállítást Ukrajnába.
VIDEÓ
A Kutyapárt már régen nem viccpárt. Nagy Dávid, Inforádió, Aréna
Csatatér - Budapest főváros, 12. számú egyéni választókerület
Az életben vannak gátlásaim, de a színpadon nincsenek. Nagy-Kálózy Eszter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.31. kedd, 18:00
Dobrev Klára
a Demokratikus Koalíció elnöke, a párt választási listavezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Dubajnál horgonyzó tankerhajót ért támadás, amerikai katonák érkeztek a Közel-Keletre – Híreink az iráni háborúról kedden

Valószínűleg iráni dróntámadás ért egy Dubaj közelében horgonyzó tankerhajót. A támadás után tűz ütött ki, amelyet sikerült eloltani, de mivel a hajó tele volt kőolajjal, félő, hogy olajszivárgás lesz. Az Egyesült Államok elit és legendás 82. légideszant-hadosztályának több ezer katonája megérkezett a Közel-Keletre. Eközben Donald Trump elnök az Irán elleni háború következő lépéseit mérlegeli, beleértve a szárazföldi erők esetleges bevetését is iráni területen. Cikkünk folyamatosan frissül az iráni háború eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ezeket a konyhai robotgépeket legtöbben megbánják vásárlás után: hamar kiderül, hogy csak kidobott pénz

A kínálat óriási, ezért mielőtt a kosarunkba emelünk egy darabot, jobb átgondolni, hogy valóban ki tudjuk-e használni a sok funkciót.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Netanyahu says military aims in Iran 'beyond halfway' complete, as Kuwaiti oil tanker attacked in Dubai

Meanwhile, attacks continue in Iran, Lebanon, and across the region - with a refinery in Israel set on fire by debris from an intercepted missile.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 31. 05:30
Veszélyben az iPhone-ok és iPadek: erre most nagyon oda kell figyelni
2026. március 30. 21:25
Annyira megsérült a Curiosity egyik kereke, hogy talán részben „amputálni" kell
×
×