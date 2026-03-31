Elárulta az űrhajós, mi okozta a pánikot, ami miatt evakuálni kellett az űrállomást

Mint arról korábban az Infostart is beszámolt, idő előtt evakuálni kellett a Nemzetközi Űrállomást az egyik űrhajós, Michael Fincke január 7-én jelentkező váratlan egészségügyi problémája miatt. Azóta is rejtély volt, hogy mi is lehetett ez a bizonyos titokzatos probléma, ám az érintett asztronauta a napokban felfedte a titkot.

Az űrhajós megerősítette, valóban miatta kellett a teljes legénységet evakuálni, sőt, azt is elárulta, milyen probléma merült fel nála: azon a bizonyos januári napon éppen a vacsoráját fogyasztotta, amikor egyszer csak megnémult, egyetlen hang sem jött ki a torkán – írja a The New York Times beszámolója nyomán az Index.

Michael Fincke elmondta, a dolog nagyon gyorsan történt, és teljesen váratlanul érte. Nem érzett fájdalmat, társai azonban megijedtek, hogy valami komoly baj történt. Az orvosok azóta sem tudják, mi okozhatta nála az átmeneti némaságot, a vizsgálatok ugyanis kizárták az infarktus vagy a sztrók lehetőségét. Mint mondta: majdnem száz százalékig biztos benne, hogy az űrhöz köthető a fura jelenség.

Korábban soha nem volt még rá példa a NASA történetében, hogy az egyik legénységi tag egészségügyi állapota miatt egy hónappal korábban le kellett fújni az aktuális küldetést. Először azon kívül, hogy „egészségügyi vészhelyzet” állt a dolog hátterében, nem is árultak el semmit, ahogyan azt sem, melyik asztronauta lett rosszul.