Annyira megsérült a Curiosity egyik kereke, hogy talán részben „amputálni” kell

Komoly bajban lehet a NASA Curiosity nevű Mars-járója. A szerkezet 14 éve rója már a kilométereket – eddig összesen 36,6 kilométert tett meg – a vörös bolygó felszínén, és már egy ideje tudni, hogy a kerekei nincsenek túl jó állapotban. A legfrissebb nyers képek tanúsága szerint az egyik mostanra igen jelentős mértékben sérült meg – írja az IFLScuence cikke nyomán a hvg.hu.

Az első baljós jeleket 2013-ban fedezték fel, a jármű pedig azóta is rendszeresen lefotózza alumínium futóműveit, hogy a mérnökök figyelemmel tudják kísérni a károsodás alakulását, és szükség esetén intézkedni tudjanak.

A legfrissebb képeken a jobb középső kerék látszik, amelynek futófelületén – bordáin – egyértelműen új sérülések láthatók, amelyek miatt a Curiosityt üzemeltető csapatnak aggódnia kell.

Odamenni persze senki nem fog, hogy kicserélje a kerekeket, azonban a szakértőknek van terve arra vonatkozóan, mit is lehetne most tenni. Ennek egyik részét már végre is hajtották a szakemberek: elnavigálták a veszélyes terepről a rovert, így csökkentve a további károk kockázatát. Emellett már 2017-ben is megpróbálták lassítani a kopást azzal, hogy egy szoftverfrissítést küldtek a rovernek. Az algoritmus valós idejű adatokat használ az egyes kerekek sebességének beállításához, amely így csökkenti a sziklák jelentette nyomást. A szoftver méri a felfüggesztés változásait, hogy kitalálja az egyes kerekek érintkezési pontjait. Ezután kiszámítja a megfelelő sebességet a megcsúszás elkerülése érdekében, ami javítja a rover tapadását.

A mérnökök szerint a futóművek komoly sérüléseket képesek elviselni, mielőtt azok befolyásolnák a szerkezet mobilitását, ám ha nincs más lehetőség, az elhasználódott kereket egyszerűen le kell vágni. A Curiosity idehaza maradt másával elvégzett tesztek alapján a csapat azt állítja:

a szerkezet a végtelenségig tovább tudna haladni a kerék megmaradt részén, ha a roncsolt részt sikerülne eltávolítani.

Ez drasztikus megoldásnak tűnhet, a NASA szerint megsérülhetnek a rover kábelei, ha a Curiositynak tovább kellene vonszolnia magával a megroncsolt részt. Hogy az amputáció sikeres legyen, a rovernek kell egy olyan éles követ találnia a Marson, ami segíthet letörni a kerék megsérült részét.

Azt egyelőre nem tudni, hogy a NASA valóban meglépi-e az „öncsonkítást”, azt viszont biztos, hogy a rover egyelőre folytatja útját, ezzel együtt pedig az eredetileg csupán 2 évre tervezett küldetését.