2026. március 30. hétfő Zalán
MOUNT SHARP, MARS - JUNE 20: (----EDITORIAL USE ONLY MANDATORY CREDIT - NASA/JPL-CALTECH/MSSS / HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS----) A self-portrait of NASAs Curiosity Mars rover shows the robot at a drilled sample site called Duluth on the lower slopes of Mount Sharp in Mars on June 20, 2018. A Martian dust storm reduced sunlight and visibility in Gale Crater. The north-northeast wall and rim of the crater lie beyond the rover, their visibility obscured by atmospheric dust. (Photo by NASA/JPL-CALTECH/MSSS / HANDOUT/Anadolu Agency/Getty Images)
Nyitókép: Anadolu/Getty Images

Annyira megsérült a Curiosity egyik kereke, hogy talán részben „amputálni” kell

A NASA marsjárója komoly gondban van, ugyanis annyira elhasználódott az egyik futóműve, hogy beavatkozás nélkül az később már inkább akadályozhatja, semmint segítheti a szerkezetet a mozgásban.

Komoly bajban lehet a NASA Curiosity nevű Mars-járója. A szerkezet 14 éve rója már a kilométereket – eddig összesen 36,6 kilométert tett meg – a vörös bolygó felszínén, és már egy ideje tudni, hogy a kerekei nincsenek túl jó állapotban. A legfrissebb nyers képek tanúsága szerint az egyik mostanra igen jelentős mértékben sérült meg – írja az IFLScuence cikke nyomán a hvg.hu.

Az első baljós jeleket 2013-ban fedezték fel, a jármű pedig azóta is rendszeresen lefotózza alumínium futóműveit, hogy a mérnökök figyelemmel tudják kísérni a károsodás alakulását, és szükség esetén intézkedni tudjanak.

A legfrissebb képeken a jobb középső kerék látszik, amelynek futófelületén – bordáin – egyértelműen új sérülések láthatók, amelyek miatt a Curiosityt üzemeltető csapatnak aggódnia kell.

Odamenni persze senki nem fog, hogy kicserélje a kerekeket, azonban a szakértőknek van terve arra vonatkozóan, mit is lehetne most tenni. Ennek egyik részét már végre is hajtották a szakemberek: elnavigálták a veszélyes terepről a rovert, így csökkentve a további károk kockázatát. Emellett már 2017-ben is megpróbálták lassítani a kopást azzal, hogy egy szoftverfrissítést küldtek a rovernek. Az algoritmus valós idejű adatokat használ az egyes kerekek sebességének beállításához, amely így csökkenti a sziklák jelentette nyomást. A szoftver méri a felfüggesztés változásait, hogy kitalálja az egyes kerekek érintkezési pontjait. Ezután kiszámítja a megfelelő sebességet a megcsúszás elkerülése érdekében, ami javítja a rover tapadását.

A mérnökök szerint a futóművek komoly sérüléseket képesek elviselni, mielőtt azok befolyásolnák a szerkezet mobilitását, ám ha nincs más lehetőség, az elhasználódott kereket egyszerűen le kell vágni. A Curiosity idehaza maradt másával elvégzett tesztek alapján a csapat azt állítja:

a szerkezet a végtelenségig tovább tudna haladni a kerék megmaradt részén, ha a roncsolt részt sikerülne eltávolítani.

Ez drasztikus megoldásnak tűnhet, a NASA szerint megsérülhetnek a rover kábelei, ha a Curiositynak tovább kellene vonszolnia magával a megroncsolt részt. Hogy az amputáció sikeres legyen, a rovernek kell egy olyan éles követ találnia a Marson, ami segíthet letörni a kerék megsérült részét.

Azt egyelőre nem tudni, hogy a NASA valóban meglépi-e az „öncsonkítást”, azt viszont biztos, hogy a rover egyelőre folytatja útját, ezzel együtt pedig az eredetileg csupán 2 évre tervezett küldetését.

Kezdőlap    Tudomány    Annyira megsérült a Curiosity egyik kereke, hogy talán részben „amputálni” kell

Hortay Olivér: nem okoz fennakadást a hazai gázellátásban a Török Áramlat nyári leállítása

Hortay Olivér: nem okoz fennakadást a hazai gázellátásban a Török Áramlat nyári leállítása

Hortay Olivér: nem okoz fennakadást a hazai gázellátásban a Török Áramlat nyári leállítása

A földgázszállító a protokoll szerint már több hónappal korábban bejelenti, mikor hajtják végre a szükséges karbantartási munkálatokat, így a júniusi, nyolc napi leállásból fakadó kiesésre a kereskedők és a tárolók is előre fel tudnak készülni – mondta az InfoRádióban a Századvég Konjunktúrakutató Zrt. energia- és klímapolitikai üzletágvezetője. A szakértő arra is kitért, milyen következményei lehetnek annak, hogy a magyar állam júliustól megtiltaná a földgázszállítást Ukrajnába.
A Kutyapárt már régen nem viccpárt. Nagy Dávid, Inforádió, Aréna
Csatatér - Budapest főváros, 12. számú egyéni választókerület
Az életben vannak gátlásaim, de a színpadon nincsenek. Nagy-Kálózy Eszter, Inforádió, Aréna
 
390 körül ingadozik a forint

390 körül ingadozik a forint

Érezhetően gyengült a forint a közel-keleti háború egy hónapja alatt, így a korábbi 380 alatti szintről 390-ig emelkedett az euró jegyzése. Az utóbbi napokban csökkentek a kilengések a magyar deviza piacán, de azt nem lehet állítani, hogy immunis lenne a háborús hírekre a magyar deviza.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Mit ünneplünk bolondok napján? Bolondok napja eredete, népszokások: miről nevezetes április 1?

Mit ünneplünk bolondok napján? Bolondok napja eredete, népszokások: miről nevezetes április 1?

A bolondok napja eredete, mint sok más ünnepünk, az ókori Saturnalia ünnepig is visszanyúlhat - a rómaiak féktelen vidámsággal megült ünnepén úr és szolga szerepet cserélt.

Trump threatens to 'obliterate' Iran's energy facilities if deal not reached 'shortly'

Trump threatens to 'obliterate' Iran's energy facilities if deal not reached 'shortly'

Meanwhile, attacks continue in Iran, Lebanon, and across the region - with a refinery in Israel set on fire by debris from an intercepted missile.

