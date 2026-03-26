Így befolyásolja a termékenységet a gyakori ejakuláció

Egyre inkább úgy tűnik, hogy ha a férfiak gyakrabban ejakulálnak, az fokozza a termékenységüket – írja a The Guardian cikke nyomán a 24.hu.

A Proceedings of the Royal Society folyóiratban megjelent kutatás szerint minél tovább tartózkodtak a férfiak a szextől vagy az önkielégítéstől, a spermáik annál inkább mutatták a DNS-károsodás és az oxidatív stressz jeleit, és annál több teszt minősítette a spermiumokat kevésbé életképesnek és gyengébb úszóknak.

Az Oxfordi Egyetem biológusa, Krish Sanghivi szerint ráadásul kifejezetten súlyosak voltak a negatív hatások. A kutatók állítják, megállapításaiknak következményei lehetnek a meddőségi klinikák eljárására is, ugyanis,

amennyiben az orvosok a legjobb minőségű spermiumokat akarják begyűjteni, minden bizonnyal meg kellene változtatni a jelenlegi ajánlásokat, miszerint napokig tartózkodni kell az ejakulációtól.

Az eredmény egy metaanalízisből származik, ami 115 tudományos tanulmányt vett alapul, összesen 55 ezer férfi vizsgálatával. Ezt kombinálták 56 további olyan vizsgálattal, amelyben a spermatárolás hatását vizsgálták állatoknál. A szakértő szerint az embereknél és az állatoknál a spermiumok hajlamosak voltak romlani a tárolás során, függetlenül a hím korától.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) jelenlegi ajánlásai szerint a férfiaknak minimum 2, maximum 7 napig érdemes tartózkodniuk az ejakulációtól, mielőtt spermát adnának termékenységi tesztekhez vagy lombikbébiprogramhoz.

Ennek célja azonban nem a legjobb minőség, hanem a lehető legmagasabb spermaszám elérése – a mostani tanulmány viszont pont ezt az elvet kérdőjelezte meg.

A tanulmány szerzője szerint amennyiben a a spermiumok mennyisége az egyetlen dolog, ami számít egy klinika vagy egy pár számára, akkor a szexuális absztinencia nem feltétlenül rossz dolog. Viszont általában a megtermékenyítés sikerességét nemcsak a spermiumok száma, hanem a sperma minősége is meghatározza, például lombikbébiprogram esetén.

A Manchesteri Egyetem antropológiaprofesszora, Allan Pacey is hasonló véleményt fogalmazott meg, szerinte az utóbbi években egyre több rá a bizonyíték, hogy a rövidebb önmegtartóztatási idő előnyös lehet az asszisztált reprodukciós folyamatok, például az IVF során. Ez azért van, mert a rövid önmegtartóztatási idő alatt a spermiumok frissebbek, mozgékonyabbak, és alacsonyabb a DNS-károsodásuk is.