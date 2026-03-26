2026. március 26. csütörtök Emánuel
A petesejt felé igyekvő spermiumok egy stilizált grafikán.
Nyitókép: Pexels

Így befolyásolja a termékenységet a gyakori ejakuláció

Infostart

Egy friss kutatás szerint jót tesz a férfiak nemzőképességének a minél gyakoribb ejakuláció, ugyanis az önmegtartóztatás káros hatással van a spermiumokra.

Egyre inkább úgy tűnik, hogy ha a férfiak gyakrabban ejakulálnak, az fokozza a termékenységüket – írja a The Guardian cikke nyomán a 24.hu.

A Proceedings of the Royal Society folyóiratban megjelent kutatás szerint minél tovább tartózkodtak a férfiak a szextől vagy az önkielégítéstől, a spermáik annál inkább mutatták a DNS-károsodás és az oxidatív stressz jeleit, és annál több teszt minősítette a spermiumokat kevésbé életképesnek és gyengébb úszóknak.

Az Oxfordi Egyetem biológusa, Krish Sanghivi szerint ráadásul kifejezetten súlyosak voltak a negatív hatások. A kutatók állítják, megállapításaiknak következményei lehetnek a meddőségi klinikák eljárására is, ugyanis,

amennyiben az orvosok a legjobb minőségű spermiumokat akarják begyűjteni, minden bizonnyal meg kellene változtatni a jelenlegi ajánlásokat, miszerint napokig tartózkodni kell az ejakulációtól.

Az eredmény egy metaanalízisből származik, ami 115 tudományos tanulmányt vett alapul, összesen 55 ezer férfi vizsgálatával. Ezt kombinálták 56 további olyan vizsgálattal, amelyben a spermatárolás hatását vizsgálták állatoknál. A szakértő szerint az embereknél és az állatoknál a spermiumok hajlamosak voltak romlani a tárolás során, függetlenül a hím korától.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) jelenlegi ajánlásai szerint a férfiaknak minimum 2, maximum 7 napig érdemes tartózkodniuk az ejakulációtól, mielőtt spermát adnának termékenységi tesztekhez vagy lombikbébiprogramhoz.

Ennek célja azonban nem a legjobb minőség, hanem a lehető legmagasabb spermaszám elérése – a mostani tanulmány viszont pont ezt az elvet kérdőjelezte meg.

A tanulmány szerzője szerint amennyiben a a spermiumok mennyisége az egyetlen dolog, ami számít egy klinika vagy egy pár számára, akkor a szexuális absztinencia nem feltétlenül rossz dolog. Viszont általában a megtermékenyítés sikerességét nemcsak a spermiumok száma, hanem a sperma minősége is meghatározza, például lombikbébiprogram esetén.

A Manchesteri Egyetem antropológiaprofesszora, Allan Pacey is hasonló véleményt fogalmazott meg, szerinte az utóbbi években egyre több rá a bizonyíték, hogy a rövidebb önmegtartóztatási idő előnyös lehet az asszisztált reprodukciós folyamatok, például az IVF során. Ez azért van, mert a rövid önmegtartóztatási idő alatt a spermiumok frissebbek, mozgékonyabbak, és alacsonyabb a DNS-károsodásuk is.

orvostudomány

szexualitás

férfiak

termékenység

sperma

Csiki Varga Tamás az Arénában az iráni háborúról: a politikai támogatás előbb fogy el a pénznél Amerikában

Gyengült a forint csütörtökön

Az iráni háborúról érkező hírek határozzák meg továbbra is a devizapiaci kilátásokat, jelentős kilengéseket és gyakori irányváltásokat okozva a jegyzésben. Az euró-forint árfolyam a hetet 394 felett kezdte, ma reggelre azonban 388 alá csökkent a kurzus, míg a dollár jegyzése a hétfői 343-as árfolyam után 336 alatt kezdte a napot. A délelőtt folyamán aztán az olajárak emelkedésének és a dollár erősödésének nyomán gyengülni kezdett a forint, az euróval is a dollárral szembeni jegyzés is már 1 egységet meghaladó mértékben emelkedett a tegnap esti záráshoz képest. Délután jött a fordulat a devizapiacon: a forint percek alatt ledolgozta délelőtti gyengülését.

Fizetés nélküli és fizetett szabadság kiadásának szabályai 2026-ban: ennyi nap jár életkor után, ezért járhat pótszabadság

Éves szabadság szabályok 2026-ban: mennyi fizetett és fizetés nélküli szabadság jár életkor szerint, hogyan működik a szabadság kiadása, és kinek jár pótszabadság?

Trump extends pause on striking Iranian energy plants by 10 days and says 'talks are ongoing'

The US president has said for days that negotiations between the US and Iran are under way, but Tehran has denied they are taking place.

