2026. január 26. hétfő Paula, Vanda
Nyitókép: Pixabay

Fél évszázad után ismét ember indul a Hold felé, relikviákkal megpakolva

Infostart

A NASA holdmissziója azért is lesz különleges, mert történelmi műtárgyak is az űrhajósokkal tartanak majd.

Több mint 50 év után ismét ember indul a Holdhoz, bár a jelen állás szerint február 6-án rajtoló Artemis-2 küldetés négyfős legénysége még nem fog leszállni rajta, csak az égitest pályájára állnak az Orion űrhajóval – írja a Gizmodo cikke nyomán a Portfolio.

A NASA közlése szerint a küldetés során az űrhajósok mellett több értékes műtárgy is helyet kap. Ezek között lesznek olyanok is, amelyek a Wright-testvérek első, 1903-as repülésére nyúlnak vissza. A fedélzeten egy 6,5 négyzetcentiméteres szövetdarab tart majd az űrhajósokkal a nagy útra az eredeti Wright Flyerből, azaz a fivérek által épített első, motorral szerelt, a levegőnél nehezebb repülőszerkezetből, amit a Smithsonian Nemzeti Légügyi és Űrhajózási Múzeum adott kölcsön. Ráadásul

a relikvia nem most jár majd először az űrben, ugyanis egy kisebb, négyzet alakú darabja ott volt a Discovery űrsikló STS-51D-küldetésének fedélzetén is, 1985-ben.

Egy kis méretű amerikai zászló is elkíséri majd az űrhajósokat, ami az első és utolsó űrsikló-küldetésen, valamint a SpaceX Crew Dragon első emberes tesztrepülésén is járt már az űrben. Lesz egy másik zászló is a fedélzeten: az, amelyik az Apollo-18 legénységével utazott volna – ezt a missziót azonban 1970-ben törölték.

Ezen kívül – többek között – a Ranger-7 küldetés negatívjának egy másolata is az űrhajósokkal tart majd. Ez volt a NASA első sikeres leszállása a holdfelszínre, megannyi sikertelen próbálkozás után.

