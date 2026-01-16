ARÉNA - PODCASTOK
A víz alatt megbúvó Hunga vulkán 2022. január 15-én tört ki nem messze Tonga partjaitól.
Nyitókép: Getty Images

Négy éve történt a XXI. század legdurvább vulkánkitörése

Infostart / InfoRádió - Domanits András

A csendes-óceáni Tonga közelében található, víz alatt megbúvó Hunga vulkán 2022. január 15-én hatalmas kitörési felhőt hozott létre, ami egy órán belül elérte a magaslégkörben lévő sztratoszférát, a felső ernyő részének kiterjedése pedig 400 kilométer volt. Harangi Szabolcs, a HUN-REN-ELTE Vulkanológiai Kutatócsoport vezetője felidézte, pontosan mi történt négy évvel ezelőtt, továbbá arra is kitért, tudományos szempontból milyen tanulságai voltak az akkori történéseknek.

A Csendes-óceán nyugati részén található Tonga térségben található Hunga vulkán kitörése volt az első modern, műholdas eszközökkel is megfigyelt víz alatti robbanásos vulkáni működés. Számos rekordot hoztak a megfigyelések, amelyekről részletesen írt az évforduló kapcsán készített összeállításában Harangi Szabolcs geológus, vulkanológus.

A vulkáni működést követően a többi között 58 kilométer magasba emelkedő kitörési felhőt regisztráltak, 150 millió tonna vízgőz jelenlétét mutatták ki a sztratoszférában, ami 10 százalékkal emelte meg a globális sztratoszféra víztartalmat és még soha ilyen nagy sűrűségű villámlást (percenként több mint 2600 villámlás) nem tapasztaltak a légkörben, mint négy évvel ezelőtt. Bár kezdetben sokan tartottak attól, hogy a magas légkörbe került hatalmas mennyiségű, üvegház hatású vízgőz jelentős globális felmelegedést okoz, a tudományos mérési adatok, ezek értékelései és a modelleredmények mást mutatnak.

Harangi Szabolcs emlékeztetett: a víz alatt megbúvó Hunga vulkán 2022. január 15-én hatalmas kitörési felhőt hozott létre, egy órán belül elérte a magas légkörben lévő sztratoszférát, a felső ernyő részének kiterjedése pedig 400 kilométer volt. Ahogy jött, úgy ment, ugyanis a kitörési felhő 15 órán keresztül volt észlelhető. Azonban a magas légkörben még most is megvan a nyoma. A vulkanológusok ezt a típusú kitörést freatopliniusi-jellegűnek hívják. Ennek lényege, hogy

a magma és víz keveredése nagyon heves robbanásos reakciót okoz, amire szárazföldi vulkánok esetében nagyon kevés példa van.

A túlhevített víz, gőzzé alakul, az ezzel járó hirtelen tágulás szétrobbantja a magmát, ami milliméternél kisebb szemcsékre szakad szét. A kitörési anyag egy része a magasba emelkedik a forró gázok miatt, de a nagyobb része saját súlya alatt összeomlik és oldalirányba, piroklaszt-árakban zúdul szét a felszínen. A vulkáni működést követő óceáni radarmérések óriási mennyiségű friss vulkáni üledéket mutattak ki az víz alatti aljzaton, a vulkáni felépítmény pedig összeomlott és egy széles kalderát hozott létre.

A HUN-REN-ELTE Vulkanológiai Kutatócsoport vezetője megjegyezte: szerencsére a vulkánkitörés alapvetően lakatlan területen zajlott, így nem okozott pusztítást. A tudósoknak azonban egy óriási lehetőséget adott, egyfajta természeti laboratóriumot nyújtott, hogy az ilyen ritka, hatalmas vulkánkitörés okait és hatását – többek közt a globális éghajlatra is – jobban megértsük. Ez a tudás pedig felbecsülhetetlen a jövő hasonló eseményeire való felkészülésben. A vulkáni működés ráirányította a figyelmet arra, hogy számos hasonló vulkán van óceáni környezetben, például sűrűn lakott térségekben, amelyek eddig nem kellően ismert, illetve nem kellően figyelembe vett veszélyt jelentenek. Harangi Szabolcs felidézte, hogy a 2022-es Hunga-vulkánkitöréshez hasonló esemény volt például az 1883-as Krakatau-kitörés. A jelenlegi kutatás eredményei ezért segítik az akkori vulkáni működés jobb megértését is.

A 2022. január 15-i nagy robbanásos kitörés előtt a vulkán már mozgolódott, figyelemre méltó kitörései voltak (például 2021. december 19-én és 2022. január 13-án), azonban a térségben nem volt kiépített megfigyelőrendszer, így az előjelekről keveset tudni. Magáról a hatalmas vulkánkitörésről is csak műholdas képek adtak hírt először. Az azóta elvégzett vulkanológiai kutatások szerint a vulkáni működés 6-os fokozatú a VEI-skálán, ami a robbanásos vulkánkitörések nagyságát mutatja, hasonlóan ahhoz, ahogy a földrengések nagyságát is jelzik például a Richter-skálával. A vulkáni működés esetén a beosztás alapja a felszínre került vulkáni anyag térfogatmennyisége. A skála 0 és 8 közötti,

a legnagyobb 8-as fokozat jelenti a szupervulkáni kitörést, amikor több mint ezer köbkilométer mennyiségű vulkáni anyag robban a felszínre.

A VEI-skála is logaritmikus, egy fokozat ugrás tízszeres térfogat különbséget jelent. A VEI=6 fokozat azt jelenti, hogy legalább tíz köbkilométer mennyiségű vulkáni anyag került a felszínre. Ehhez hasonló kitörés utoljára 1991-ben történt: a Fülöp-szigeteken lévő Pinatubo ébredt fel több száz éves nyugalom után. Az előző évszázadban két további hasonló nagy VEI=6 kitörés volt, 1902-ben a guatemalai Santa Maria, majd tíz évvel később az alaszkai Katmai-Novarupta tört ki. E mellett volt kilenc VEI=5 nagyságú kitörés is, míg a XXI. században a Hunga kitörés mellett eddig mindössze egy VEI=5 kitörés volt (a chilei Puyehue-Cordon Caulle, 2011–2012). A XXI. században tehát még bőven várhatóak hasonló nagy, VEI=5 és 6 fokozatú vulkánkitörések.

A drónnal készült felvételen munkások tisztítják az olajjal szennyezett perui Ventanilla Cavero tengerpartját 2022. január 22-én. A Csendes-óceán déli részén fekvõ Tonga közelében található tenger alatti Hunga-Tonga-Hunga-Ha'apai tûzhányó kitörése miatt több mint 6000 hordónyi olaj ömlött az óceánba Peru partjainál január 15-én. A tongai vulkánkitörés keltette hatalmas hullámok elmozdították a Repsol spanyol olajvállalalat egyik kõolajat szívattyúzó tartályhajóját a perui La Pampilla olajfinomítóban, ez okozta az olaj kiömlését.
Munkások tisztítják az olajjal szennyezett perui Ventanilla Cavero tengerpartját 2022. január 22-én. A Csendes-óceán déli részén fekvő Tonga közelében található tenger alatti Hunga-Tonga-Hunga-Ha'apai tűzhányó kitörése miatt több mint 6000 hordónyi olaj ömlött az óceánba Peru partjainál. A vulkánkitörés keltette hatalmas hullámok elmozdították a Repsol spanyol olajvállalalat egyik kõolajat szívattyúzó tartályhajóját a perui La Pampilla olajfinomítóban, ez okozta az olaj kiömlését. Fotó: MTI/EPA-EFE/Cristian Olea

Harangi Szabolcs kiemeli: az óriási mennyiségű tudományos adat feldolgozása nem kevés időt igényelt. Az Amerikai Geofizikai Unió (AGU) 2025. decemberi éves konferenciáján tették közzé a mintegy ezer kutató hozzájárulásával készült tudományos jelentést, ami összefoglalja a Hunga kitöréséről szerzett ismereteket. Ehhez hasonló, nagy vulkánkitöréshez kapcsolódó légköri hatást már korábban is feltételeztek, de ez volt az első alkalom, amikor ezt műszerekkel is megfigyelték, alátámasztották és számszerűsítették. A geológus azt írja, a sztratoszférába került vízgőzmennyiség hatalmas, és sokan azt várták, hogy a melegház hatású víz fokozhatja a felmelegedést, különösen a déli féltekén. Az elmúlt évek hőhullámait ezért nem kevesen a Hunga vulkán kitörése hatásának tulajdonították.

A tudományos eredmények azonban mást jeleznek. A vízgőz 0,5-1 Celsius-fokos hűlést okozott a sztratoszférában, ami fordítottja a nagy robbanásos kitörések okozta sztratoszféra-felfűtésnek, azonban ez is hatott a nagy léptékű magas légkörben zajló légáramlásokra. Ugyanakkor a vulkánkitörés nem okozott lényeges változást a globális felszíni hőmérsékletben, sőt inkább egy minimális, néhány tized fokos hűlést. Ez a vulkánkitörés eltér azoktól a nagy vulkáni események éghajlati hatásától, amikor jelentős mennyiségű kén-dioxid jut a sztratoszférába és ez globálisan csökkenti az átlaghőmérsékletet, ami nem kis társadalmi zavarokhoz is vezethet. Ennek oka a magas légkörben történő, jelentős kiterjedésű kénsav-aeroszol felhő kialakulása, ami visszaveri a napsugarakat.

A Hunga-kitörés esetében a vulkáni kőzetek elemzése azt mutatja, hogy 20 millió tonna kén-dioxid juthatott a felszínre, ami összemérhető a globális éghajlati hatást okozó 1991-es Pinatubo kitöréssel. Azonban e mennyiség mintegy 96 százalékát megkötötte a tengervíz és így a légkörbe kevesebb mint 1 millió tonna kénes gáz került.

Globális éghajlatváltozást legalább 5 millió tonna kén-dioxid sztratoszférába kerülése okoz, azaz ebben az esetben ez a hatás nem állt fenn.

Ugyanakkor Harangi Szabolcs felhívja a figyelmet arra, hogy a tudományos megfigyelések teljesen új megvilágításba helyezik a vulkáni működést. Úgy véli, a kulcs a víz alatti kitörés. Ha mindez szárazföldön történt volna, akkor a vulkáni működés globális hőmérséklet-csökkenést okozott volna. Ez az első tudományos megfigyelés arra, hogy egy víz alatti kitörés esetében a kén-dioxid nagy része nem jut a légkörbe, hanem a vízben marad. A forró kén-dioxid gáz ugyanis könnyen reakcióba lép a vízzel, kénessav, majd kénsav keletkezik. A Hunga víz alatti kitörés ráirányította a figyelmet arra, hogy ilyen esetben jóval kevesebb kén-dioxid gáz jut a magas légkörbe, mint ami a felszínre jut.

Melegítés vagy hűtés? – ez volt a fő kérdés

A tudósokat immár négy éve foglalkoztatja az, hogy milyen hatása volt a XXI. század legnagyobb vulkánkitörésének a globális éghajlatra. Harangi Szabolcs megfogalmazása szerint két ellentétes tényező „párbajozott” egymással: a vízgőz erős üvegházgázként viselkedik a sztratoszférában, elméletileg melegedést okoz, a kén-dioxid gázból keletkező kénsav-aeroszol tömeg viszont akadályozza a napsugarak átjutását, és ezzel csökkenti a felszín feletti hőmérsékletet. Az eredmény a tudományos vizsgálatok alapján egy nagyon gyenge hőmérséklet-csökkenés lett a déli féltekén.

A nyári hőhullámok tehát nem a Hunga-kitörés következményei. A sztratoszférába kerülő víz ugyanis egyrészt kondenzációs katalizátorként felgyorsította a kénsav-aeroszol képződést, azaz feleannyi idő alatt alakult ki a kénsav-aeroszol felhő, mint más, „szárazabb” esetben. Másrészt a kénsav-aeroszolok a nagy mennyiségű víz jelenlétében jóval apróbbak maradtak és ezek a kisebb szemcsék sokkal hatékonyabban szórták szét a napsugarakat, mint a nagyobbak, azaz erősítették a hűtőhatást. Továbbá a Hunga-kitörés előtti néhány vulkánkitörés kén-dioxid gázanyaga és a jelentős erdőtüzek nem lebecsülendő szennyezést jelentettek a Föld déli féltekéje feletti sztratoszférára, növelték az optikai mélységét, azaz csökkentették átlátszóságát és ez is gyengítette a napsugárzás átjutását. Erre jött rá a Hunga-kitörés hatása és az összességében kis mértékű hőmérséklet-csökkentő hatás.

A vulkanológus kiemeli: a Hunga-kitörés természeti laboratóriumában az integrált vulkanológiai, légkörfizikai, környezeti kutatásai már jelentős mértékben hozzájárultak ahhoz, hogy jobban megértsük az ilyen ritka, de nagy hatású természeti folyamatokat. A tudományos munka folytatódik tovább, hogy a szakértők közvetlen adatokra, megfigyelésekre alapozva növelhessék a tudásukat, ami segít nekik felkészülni a XXI. század további jelentős, a társadalmat is érintő vulkánkitöréseire.

Újabb adag ónos eső jön, ipari hóval

Újabb adag ónos eső jön, ipari hóval

Borult, párás, helyenként tartósan ködös idővel indult a péntek, több térségben pedig ónos eső és ónos szitálás is nehezítheti a közlekedést. Elsősorban az északi és keleti országrészben kell csúszós utakra számítani, miközben a nyugati megyékben sűrű, zúzmarás köd rontja a látási viszonyokat.
 

A legtöbb helyen nem szabad a jégre menni a tavainkon, folyóinkon

Tisza: teljes a zárlat a jég miatt

A rendőrség is megszólalt a Balaton jegéről

A Normafára készül? Erről nem árt tudnia

Egyre több a kátyú Budapesten, megemelt kapacitással végzik a burkolathibák javítását

Rekordokat döntöget a hazai áram- és gázfogyasztás, kiderült, bírja-e a rendszer

Itt a figyelmeztetés: rendkívül nehéz hétvége vár az országra!

Itt a figyelmeztetés: rendkívül nehéz hétvége vár az országra!

Péntek estétől szombat reggelig az ország nagy részén borult, párás idő várható, helyenként köddel, szitálással, ónos szitálással, ami az éjszakai és hajnali órákban csúszóssá teheti az utakat – figyelmeztet a Magyar Közút.

Az utolsó negyedben dőlt el: egyre közelebb a négy közé jutás a magyar válogatott számára

Győzelemmel kezdte a középdöntőt a magyar válogatott a belgrádi férfi vízilabda Európa-bajnokságon.

Győzelemmel kezdte a középdöntőt a magyar válogatott a belgrádi férfi vízilabda Európa-bajnokságon.

Trump threatens new tariffs on countries opposed to Greenland takeover

Trump threatens new tariffs on countries opposed to Greenland takeover

The president made the threat while a bipartisan group of US lawmakers were visiting Denmark in the hope of easing tensions over the territory.

