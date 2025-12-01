Megállapították, hogy mennyi D-vitamint kell egyenek a magyarok ősszel

A 2022-ben frissített magyar konszenzusajánlás az októbertől márciusig tartó időszakra vonatkozóan az alábbi napi beviteli mennyiségeket javasolja a D-vitamin-hiány megelőzése céljából.

Felnőttek

Az ajánlott napi mennyiség 2000 NE.

A biztonságosan bevehető napi mennyiség 4000 NE.

Terhesség és szoptatás idején a javasolt mennyiség legfeljebb 4000 NE.

Gyermekeknek (6 éves kor felett) az ajánlott napi mennyiség 1000 NE.

A szakértők szerint a D-vitamin-hiány a téli időszak végére szinte minden magyart érint. A túladagolástól való félelem a legkárosabb tévhitek közé tartozik, mivel a D-vitamin-intoxikáció rendkívül ritka.

A legtöbb magyar étrendje alig tartalmaz D-vitamint (átlagosan mindössze napi 80 NE).

Az ajánlott mennyiségek a hiány megelőzésére vonatkoznak; kimutatható hiány esetén orvosi ajánlásra szükség lehet telítő, magasabb dózisra néhány hétig.