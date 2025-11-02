Mellrák: az onkológus szerint már szinte nincs olyan család, amely ne lenne érintett

A Semmelweis Egyetem Sebészeti Klinikájának az emlősebészettel foglalkozó csoportja hívta életre a november 8-i egészségnapot, amelynek célja a betegek, családtagjaik, hozzátartozóik nagyon egyszerű, de lényegre törő felvilágosítása, tájékoztatása, megismertetése főképp az emlődaganattal kapcsolatban, illetve tisztázni a teendőket az ilyen helyzetekben.

„Látni kell, hogy ennek a kezelése csoportmunka, diagnoszták, kezelőorvosok, sebészek, onkológusok, pszichológusok, emlővel foglalkozó nővérek közös munkája, és ennek nagyon fontos része a család, maga a páciens támogató háttere” – hívta fel a figyelmet az InfoRádióban Szentmártoni Gyöngyvér klinikai onkológus.

Az ilyen egészségnapok reményei szerint javítanak a szűrőprogramok részvételi számain; mint elmondta, az emlődaganat nagyon gyakori betegség, minden nyolcadik hölgy az élete során valamikor találkozik vele. Azt látják, hogy az elmúlt 10-15 évben emelkedik a fiatalkorú betegek aránya, ez arra hívja fel a figyelmet, hogy a szűrővizsgálat on részt vevő 45-65 éves korosztályon kívül is foglalkozni kell a betegséggel. „Ma már szinte nincs olyan család, ahol nincs ilyen beteg” – hangsúlyozta.

Az Árkád bevásárlóközpontban a program 11 órakor indul, bemutatkozó előadásokkal. A korai felismerésről, a szűrővizsgálatokról, a sebészek dolgáról, az onkológusok feladatáról lesznek rövid előadások kifejezetten a pácienseknek és hozzátartozóiknak a betegbarát szempontokat figyelembe véve. Beszélnek a személyre szabott kezelésről, a sebészet új irányvonalairól, a rekonstrukciós lehetőségekről, és a szakember szerint nagyon fontos, hogy pszichológus, gyógytornász és dietetikus is jelen lesz, tanácsokat tud adni betegeknek és hozzátartozóiknak. Lesz egy emlőönvizsgálattal foglalkozó tanulósarok, ahol bemutatják a helyes önvizsgáló technikát. Lesz szűrési tanácsadás, hogy pontosan hova, mikor, hogyan érdemes készülni egy szűrővizsgálatra.

„A radiológusok el fogják mondani, hogy pontosan mi a jelentősége a komplex emlővizsgálatnak, hogy fontos a mammográfia, az ultrahang és a fizikális vizsgálat együtt. Lesznek pontosan, céltudatosan elmagyarázott helyzetek és helyszínek, hogy a páciensek tudják, hogy hova kell fordulni” – ecsetelte Szentmártoni Gyöngyvér.