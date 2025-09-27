ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
390.81
usd:
334.03
bux:
99207.79
2025. szeptember 27. szombat Adalbert
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
nádas
Nyitókép: Pixabay

Már a kutatók figyelmeztetnek: nagy a veszély a Balatonon

Infostart

Az intézet a balatoni nádasok védelmében hangsúlyozza: minden egyes nádas és nádcsomó fontos élőhely, hozzájárul a tó ökoszisztémájának fennmaradásához. Azonban az emberi érdekek miatt folyamatosan romlanak a nádasok környezeti feltételei, ezért szorulnak vissza folyamatosan.

A Balaton nádasai pótolhatatlan értéket képviselnek, ökológiai és limnológiai szerepük pedig független attól, hogy milyen megítélés alá esnek az emberi társadalom szemében – írja Facebook-on közzétett közleményében a HUN-REN Balatoni Limnológiai Intézet. Hangsúlyozzák: nincs rossz nádas. Olyan előfordulhat, hogy egy nádas egyes emberek számára zavaró, vagy nem kívánatos helyen van, ez azonban semmit sem von le annak ökológiai jelentőségéből.

A nád gazdasági szempontú osztályozása, amely alapján a nádasokat kategóriákba sorolják, nem alkalmas azok ökológiai állapotának megítélésére. A HUN-REN Balatoni Limnológiai Intézet tapasztalatai szerint

számos, gazdasági szempontból „rossz” minősítésű nádas sokszor még értékesebb ökológiai funkciót lát el, mint a magasabb osztályba sorolt állományok.

Ezekhez a helyekhez kapcsolódnak olyan élőlénycsoportok (pl. kis vízicsibe, törpeegér, barkós cinege, pockok, stb. ), amelyek máshol nehezebben képesek megélni és a ritkuló nádasok kiemelten fontos élő- és ívóhelyet nyújtanak a Balaton természetes halállománya számára. Ezért különösen fontos, hogy a meglévő nádasok minden formáját megőrizzük, függetlenül attól, milyen gazdasági besorolást kaptak.

A nádasok egyedi élőhelyek: minden egyes nádszálhoz, nádcsomóhoz, vagy egész állományhoz élőlények ezrei-tízezrei kötődnek. Amikor egy nádat kivágunk vagy áttelepítünk, valójában nem csak növényt veszítünk el, hanem az egész, hozzá kapcsolódó közösséget, illetve az élővilág életterét is, ami visszafordíthatatlan károkat okoz a tó amúgy is nagy terhelésnek kitett ökoszisztémájában.

A nádas áttelepítésének nincs értelme. Ennek több oka van:

  • A Balatonban a nád már elfoglalta azokat a területeket, amelyek számára kedvező feltételeket biztosítanak. Az új helyszínek, ahol jelenleg nincs nád, jellemzően azért üresek, mert ott a körülmények nem megfelelőek. Az oda áttelepített nád hosszabb távon nem marad fenn, és közben az adott terület természetes állapotát is megbolygatja.
  • Az áttelepítés során a növények és a nádhoz kapcsolódó élőlényközösség jelentős része elpusztul, így nemhogy megőriznénk a természetes értékeket, hanem kétszeres veszteséget okozunk: egyszer az eredeti élőhelyen, egyszer pedig az új területen.
  • A mesterségesen létrehozott nádasok hosszú távon nem fenntarthatók, és olyan új környezeti problémákat okozhatnak, mint a vízáramlási viszonyok megváltoztatása, üledékcsapdák vagy lokális szennyezési gócok kialakulása, amelyek akár egész öblökre, medencerészekre is hatással lehetnek.
A nádasok visszaszorulásának valódi okai ismertek: a tó partjainak túlzott beépítése, az urbanizáció, valamint a vízszint túlszabályozása következtében a nád számára kedvező környezeti feltételek folyamatosan romlanak, és az élhető területek szűkülnek.

A Balaton nádasai ökológiai szempontból mind értékesek, és megőrzésük kiemelt fontosságú. Az áttelepítés nem nyújt megoldást, sőt, fokozott ökológiai kockázatot jelent. Az intézet álláspontja szerint a legfontosabb feladat a meglévő nádasok védelme és a tó természetes környezeti feltételeinek helyreállítása, hogy a nád természetes módon fennmaradhasson – jelenti ki közleményében a HUN-REN Balatoni Limnológiai Intézet.

Kezdőlap    Tudomány    Már a kutatók figyelmeztetnek: nagy a veszély a Balatonon

balaton

környezetvédelem

természetkárosítás

áttelepítés

nádas

balatoni limnológiai intézet

hun-ren

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Főépítész: márciusban megnyit az újjászületett Citadella – képeken mutatjuk, milyen lesz

Főépítész: márciusban megnyit az újjászületett Citadella – képeken mutatjuk, milyen lesz
Lánszki Regő főépítész, az Építési és Közlekedési Minisztérium építészeti államtitkára az InfoRádióban arról beszélt, milyen állapotban volt a Citadella, mikor átvette az állam, milyen koncepciókat kellett követni az állagmegóvási munkálatok és az új funkciók megtervezésekor, illetve hogy milyen újdonsággal várja majd a felújított erőd a látogatókat jövő évtől.
Franciaország-szakértő: hiába nem jogerős a döntés, tényleg börtönbe megy Nicolas Sarkozy

Franciaország-szakértő: hiába nem jogerős a döntés, tényleg börtönbe megy Nicolas Sarkozy

Fejérdy Gergely, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója az InfoRádióban a volt francia elnök elleni döntés tartalmáról és hátteréről is beszélt. Egy-két hónapot mindenképp rács mögött tölt Sarkozy, de hozzászokott ő már az ilyen eljárásokhoz, további négy is folyamatban van ellene.
 

„Fordulat a korrupció elleni küzdelem történetében” – a fél világ reagált már Nicolas Sarkozy börtönbüntetésére

VIDEÓ
A világ és Elon Musk: hogy jutunk a Teslától az űrbe? Bazsó Gábor Karotta, Inforádió, Aréna
Kirk-gyilkosság: Kezdődik-e új időszámítás Amerikában? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
Gáza: Háború, utolsó vérig? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.29. hétfő, 18:00
Kaiser Ferenc
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Teljesen felforgatja az egészségügyet a mesterséges intelligencia

Teljesen felforgatja az egészségügyet a mesterséges intelligencia

Az egészségügyben a diagnosztikától a betegmegfigyelésen és adminisztráción át egészen a terápiás javaslatokig már ma is rengeteg folyamat automatizálható vagy tehető lényegesen hatékonyabbá, gyorsabbá, olcsóbbá a mesterséges intelligencia segítségével. De mit jelent mindez távlatilag az orvosok, gyógyszerészek, ápolók, adminisztratív dolgozók és a többi egészségügyi szakember számára? Hol és hogyan válthatja ki a munkahelyeket az AI, és milyen új munkakörök jöhetnek létre?

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Húzós árakkal indul a 2025-2026-os síszezon: Ausztriában lélektani határt lép át a síbérletek ára

Húzós árakkal indul a 2025-2026-os síszezon: Ausztriában lélektani határt lép át a síbérletek ára

Az infláció és az új árképzési modellek hatására Nyugat-Európa síparadicsomai drasztikus drágulással nyitják a telet.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Elon Musk and Prince Andrew named in new Epstein files

Elon Musk and Prince Andrew named in new Epstein files

The documents by the estate of convicted paedophile financier Jeffrey Epstein were released by Congressional Democrats.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 27. 06:30
Dobhatjuk a kukába az emberiség eddig ismert történetét
2025. szeptember 26. 15:00
Figyelmeztetést küldött az Apple
×
×
×
×