ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
390.43
usd:
332.89
bux:
101199.84
2025. szeptember 12. péntek Mária
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: Unsplash

Jóval többen lehetnek cukorbetegek, mint amiről tudunk

Infostart

A Washingtoni Egyetem vezetésével, 23 éven át és 204 országban végzett kutatásból kiderült, hogy nagyon sokan nem is tudják, hogy diabéteszesek.

Egy globális tanulmány szerint a cukorbetegek közel fele továbbra sem diagnosztizált, és az ellátásban jelentős regionális hiányosságok mutatkoznak, ami miatt a betegség egy lassan, de biztosan növekvő „csendes járványt” jelent a társadalomban – írja a hvg.hu.

A SciTechDaily cikke azt írja, a Washingtoni Egyetem kutatói vezetésével készített tanulmány szerint világszerte emberek milliói élnek cukorbetegséggel anélkül, hogy tudnának róla, vagy csak nem kapják meg az állapotuknak megfelelő ellátást. Az eredményeket a The Lancet Diabetes & Endocrinology tudományos szaklapban publikálták.

A tudósok a világ 204 országában végezték a vizsgálatot 2000 és 2023 között. Ennek során megállapították, hogy 2023-ban

a 15 éves, vagy annál idősebb cukorbetegek körülbelül 44 százaléka nem is tudott arról, hogy már a cukorbetegség bizonyos fázisánál tart.

A fiatal felnőttek esetén volt a legnagyobb a valószínűsége, hogy diagnosztizálatlan betegséggel élnek, annak ellenére, hogy különösen nagy a kockázata annak, hogy később súlyos szövődmények alakulnak ki náluk.

A diagnózist követően a betegek 91 százaléka kapott gyógyszert, ennek ellenére a vizsgált alanyoknak mindössze a 42 százaléka tudta egészséges mederben tartani a vércukor-szintjét. Ez azt jelenti, hogy a világszerte cukorbetegeknek csupán 21 százaléka alkalmazta megfelelő módon a kezelést.

A kutatók azt is megállapították, hogy jelentős regionális eltérések mutatkoznak a diagnózis felállítása és a kezelések terén, a helyzet pedig különösen aggasztó az alacsony és közepes jövedelmű országokban. A magas jövedelműnek számító Észak-Amerikában diagnosztizálták a legtöbb betegségben szenvedő embert, míg a magas jövedelmű ázsiai-csendes-óceáni térségben volt a legmagasabb a kezelési arány a betegségben szenvedők körében. A megfelelő kezelés aránya ellenben Dél-Amerikában volt. Nem meglepő módon

a legnagyobb hiányosságok a Közép-Szubszaharai Afrikában mutatkoztak, ahol a cukorbetegek kevesebb mint 20 százaléka volt csak tudatában a betegségének.

A tanulmány vezető szerzője, Lauryn Stafford úgy véli, 2050-re 1,3 milliárd cukorbeteg ember lehet a világon, és ha közel a felük nem tudja, hogy súlyos és potenciálisan halálos egészségügyi problémája van, az könnyen csendes világjárvánnyá változtathatja a betegséget.

A kutatók úgy vélik, nagyon fontos lenne az esetszámok tükrében egy kimondottan a fiatalokat célzó, hatékony szűrőprogram létrehozása.

Kezdőlap    Tudomány    Jóval többen lehetnek cukorbetegek, mint amiről tudunk

washington

kutatás

vizsgálat

járvány

egészség

cukorbetegség

egyetem

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Charlie Kirk meggyilkolása: politikai szövegek voltak a töltényhüvelyeken

Charlie Kirk meggyilkolása: politikai szövegek voltak a töltényhüvelyeken

Megdöbbentő részletek derültek ki Charlie Kirk, a konzervatív influenszer meggyilkolása kapcsán. Új fotókat is közzétettek a 22 éves tettesről, aki rendezett családi hátterű, az utóbbi időben kezdett el a politika iránt érdeklődni, és korábban egy félévet járt arra az egyetemre Utah államban, ahol a tettét elkövette. Halálbüntetés várhat rá, ha bebizonyosodik, hogy ő a gyilkos.
 

Megvan, ki Charlie Kirk gyilkosa – saját apja jelentette fel

Bilincsben van a férfi, aki lelőhette Charlie Kirk aktivistát

Vadászpuskával lőtt Charlie Kirk gyilkosa

Fontos halottja marad Amerikának Charlie Kirk

VIDEÓ
Mit hoz az idei szüret a magyar borászatnak? Rókusfalvy Pál, Inforádió, Aréna
Az új legfőbb ügyész a szervezet céljairól és feladatairól. Nagy Gábor Bálint, Inforádió, Aréna
Macron: Lemondás vagy új választások? Fejérdy Gergely, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.15. hétfő, 18:00
Hoffmann Mihály
az Államadósság Kezelő Központ elnök-vezérigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Trump örülhet: inkább Amerikába menekül a brit gyógyszeróriás

Trump örülhet: inkább Amerikába menekül a brit gyógyszeróriás

Az AstraZeneca felfüggesztette 200 millió fontos cambridge-i kutatóközpont-fejlesztését, ami a legújabb visszalépés a gyógyszeripari befektetések terén Nagy-Britanniában.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Brutál értékes irat lapul rengeteg magyar fiókjában: sokan nem is sejtik, mit birtokolnak

Brutál értékes irat lapul rengeteg magyar fiókjában: sokan nem is sejtik, mit birtokolnak

Mennyit ér a magyar útlevél? Nézd meg a világ legértékesebb útleveleinek listáját és a CHART by Pénzcentrum elemzését! Katt a videóért!

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Charlie Kirk suspect brought into custody after confessing to father

Charlie Kirk suspect brought into custody after confessing to father

Tyler Robinson's father recognised his son from pictures released by the FBI - he then turned him in with the help of a friend, a clergy member.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 12. 16:58
Egy halott, száz megfigyelt – Rusvai Miklós a rettegett betegségről
2025. szeptember 12. 12:38
Az Apple ezt valamiért nem verte nagydobra az új iPhone-ok kapcsán
×
×
×
×