Jóval többen lehetnek cukorbetegek, mint amiről tudunk

Egy globális tanulmány szerint a cukorbetegek közel fele továbbra sem diagnosztizált, és az ellátásban jelentős regionális hiányosságok mutatkoznak, ami miatt a betegség egy lassan, de biztosan növekvő „csendes járványt” jelent a társadalomban – írja a hvg.hu.

A SciTechDaily cikke azt írja, a Washingtoni Egyetem kutatói vezetésével készített tanulmány szerint világszerte emberek milliói élnek cukorbetegséggel anélkül, hogy tudnának róla, vagy csak nem kapják meg az állapotuknak megfelelő ellátást. Az eredményeket a The Lancet Diabetes & Endocrinology tudományos szaklapban publikálták.

A tudósok a világ 204 országában végezték a vizsgálatot 2000 és 2023 között. Ennek során megállapították, hogy 2023-ban

a 15 éves, vagy annál idősebb cukorbetegek körülbelül 44 százaléka nem is tudott arról, hogy már a cukorbetegség bizonyos fázisánál tart.

A fiatal felnőttek esetén volt a legnagyobb a valószínűsége, hogy diagnosztizálatlan betegséggel élnek, annak ellenére, hogy különösen nagy a kockázata annak, hogy később súlyos szövődmények alakulnak ki náluk.

A diagnózist követően a betegek 91 százaléka kapott gyógyszert, ennek ellenére a vizsgált alanyoknak mindössze a 42 százaléka tudta egészséges mederben tartani a vércukor-szintjét. Ez azt jelenti, hogy a világszerte cukorbetegeknek csupán 21 százaléka alkalmazta megfelelő módon a kezelést.

A kutatók azt is megállapították, hogy jelentős regionális eltérések mutatkoznak a diagnózis felállítása és a kezelések terén, a helyzet pedig különösen aggasztó az alacsony és közepes jövedelmű országokban. A magas jövedelműnek számító Észak-Amerikában diagnosztizálták a legtöbb betegségben szenvedő embert, míg a magas jövedelmű ázsiai-csendes-óceáni térségben volt a legmagasabb a kezelési arány a betegségben szenvedők körében. A megfelelő kezelés aránya ellenben Dél-Amerikában volt. Nem meglepő módon

a legnagyobb hiányosságok a Közép-Szubszaharai Afrikában mutatkoztak, ahol a cukorbetegek kevesebb mint 20 százaléka volt csak tudatában a betegségének.

A tanulmány vezető szerzője, Lauryn Stafford úgy véli, 2050-re 1,3 milliárd cukorbeteg ember lehet a világon, és ha közel a felük nem tudja, hogy súlyos és potenciálisan halálos egészségügyi problémája van, az könnyen csendes világjárvánnyá változtathatja a betegséget.

A kutatók úgy vélik, nagyon fontos lenne az esetszámok tükrében egy kimondottan a fiatalokat célzó, hatékony szűrőprogram létrehozása.