ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
395.39
usd:
338.63
bux:
104031.29
2025. augusztus 12. kedd Klára
24 óra Ukrajna mesterséges intelligencia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: Unsplash

Új jelentős, pozitív "mellékhatásukra" derült fény a fogamzásgátlóknak

Infostart / MTI

Akár 69 százalékkal is mérséklődhet a méhtestrák kialakulásának kockázata azoknál a nőknél, akik minimum tíz évig szednek fogamzásgátló tablettát - derült ki a Semmelweis Egyetem tanulmányából.

Az egyetem munkatársai által az Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica című tudományos folyóiratban megjelent publikáció igazolja, hogy az orális fogamzásgátlók használata és a méhtestrák előfordulása között fordított arányosság áll fenn.

Eszerint azoknál a nőknél, akik valaha is szedtek fogamzásgátló tablettát, 39 százalékkal kisebb arányban fordult elő méhtestrák, mint azoknál, akik soha nem használtak ilyet.

Az öt évnél rövidebb ideig történő alkalmazás 34 százalékos, az öt évnél hosszabb 61 százalékos, míg a legalább tízéves használat akár 69 százalékos kockázatcsökkenéssel járhat együtt.

Amikor a vizsgálatot kizárólag a kombinált - ösztrogént és progeszteront is tartalmazó - hormonális fogamzásgátlókra szűkítették, a védőhatás még kifejezettebb volt:

ezek alkalmazása 54 százalékos kockázatcsökkenést mutatott a tablettát nem használókhoz képest.

"Az orális fogamzásgátlók a hormonháztartás szabályozásán keresztül csökkentik a méhnyálkahártya sejtjeinek osztódását, ezáltal valószínűsíthetően kevesebb mutáció lép fel ezekben a sejtekben, ami hosszú távon csökkentheti a daganatok kialakulásának kockázatát"- idézték a közleményben Harajka Andrást, a tanulmány első szerzőjét, a Semmelweis Egyetem Transzlációs Medicina Központjának PhD-hallgatóját.

Ács Nándor, a tanulmány társszerzője, a Semmelweis Egyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikájának vezetője hozzátette: "bár a méhtestrák kialakulásának kockázatcsökkenése fontos szempont lehet a fogamzásgátlási lehetőségek kiválasztásában, használatuk mellékhatásokkal is járhat, ilyenek lehetnek a hangulatingadozás, az émelygés, illetve ritkán a fokozott vérrögképződési vagy sztrók-kockázat".

A kutatás 56 nemzetközi tanulmányt vizsgált. Az összesített adatok közel tízezer méhrákos beteg adatait tartalmazták. A publikációból az is kiderül, hogy világszerte több mint 150 millióan szednek fogamzásgátlót.

A méhtestrák napjainkban a leggyakoribb nőgyógyászati daganat a magas jövedelmű országokban

- olvasható a publikációban. 2020-ban világszerte több mint 417 ezer új esetet regisztráltak. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) előrejelzése szerint ez a szám 2050-re akár 49 százalékkal is emelkedhet. A növekvő esetszám hátterében az elöregedő népesség, az elhízás és a hormonális tényezők állnak. Korábbi kutatások szerint az ösztrogén és a progeszteron szintje, valamint ezek egyensúlya alapvető szerepet játszik a betegség kialakulásában.

A méhtestrák leggyakoribb tünete a szokatlan hüvelyi vérzés, különösen menopauza után. További jelek lehetnek a medencetáji fájdalom, szokatlan váladékozás vagy megmagyarázhatatlan fogyás. Bár rutinszerű szűrés jelenleg nem áll rendelkezésre, a korai diagnózist segítheti a rendszeres nőgyógyászati vizsgálat, az ultrahang és a méhnyálkahártya biopszia.

Kezdőlap    Tudomány    Új jelentős, pozitív "mellékhatásukra" derült fény a fogamzásgátlóknak

semmelweis egyetem

fogamzásgátlás

rákbetegség

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Deák András György az Arénában: nem lehet biztonsági garanciákat adni Ukrajnának

Deák András György az Arénában: nem lehet biztonsági garanciákat adni Ukrajnának

Az orosz–ukrán háború jelenlegi állásáról, Donald Trump amerikai elnök ezzel kapcsolatos lehetséges stratégiájáról beszélt Deák András György, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet tudományos főmunkatársa az InfoRádió Aréna című műsorában a péntekre tervezett alaszkai csúcstalálkozó apropóján. Szóba került az is, hogy mekkora esély van arra, hogy az ukránok valóban területet engedjenek át, illetve hogy meddig tarthatnak ki ebben a háborúban.
 

Orbán Viktor elmondta, ki nyerte az ukrajnai háborút

Vegyes várakozások előzik meg a pénteki Trump–Putyin-találkozót

Ukrajna enyhítene a fiatal hadköteles férfiak utazási korlátozásán

Ukrajna-csúcs: a NATO-főtitkárral is szembemegy Berlin

„Óceánparti ingatlanok” – Donald Trump: Ukrajna területe aligha marad ugyanaz

Volodimir Zelenszkij kész lehet engedni – sajtóértesülés

Donald Trump nagyon elgondolkodott Orbán Viktor néhány mondatán

VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Háború vagy béke? Mit hozhat az alaszkai csúcs? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Kit kényszeríthet tűzszünetre Donald Trump? Deák András György, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.13. szerda, 18:00
Velkey György
a Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórházának főigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Kijött a hét egyik legfontosabb adata, így mozognak a tőzsdék

Kijött a hét egyik legfontosabb adata, így mozognak a tőzsdék

Hétfőn még mérsékelt esés volt az európai és az amerikai tőzsdéken, kedden viszont már felfelé vették a irányt az ázsiai részvénypiacok, miután Donald Trump bejelentette, hogy 90 nappal meghosszabbítják a kínai árukra vonatkozó amerikai vámok felfüggesztését. A japán és az ausztrál tőzsde is új történelmi csúcsra emelkedett, az európai részvénypiacokon hullámzó a kereskedés.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Blue chipek csatája: egyetlen vesztes húzta le a tőzsdét

Blue chipek csatája: egyetlen vesztes húzta le a tőzsdét

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX kedden 159,35 ponttal, azaz 0,15%-kal esett vissza, és 104 031,29 ponton zárt. A forgalom 12,3 milliárd forintot tett ki.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Alaska summit with Putin will be 'listening exercise' for Trump, White House says

Alaska summit with Putin will be 'listening exercise' for Trump, White House says

Trump and Putin will hold "one-on-one" talks on the Ukraine war in the Alaskan city of Anchorage on Friday.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 12. 06:49
Kiderült valami fontos a C-vitaminról
2025. augusztus 12. 06:37
Tényleg! Hová tűntek a madarak?
×
×
×
×