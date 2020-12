Félelmetes, mi mindent tud rólunk a Facebook

Ahogy a különféle szoftveráruházaknak, úgy az App Store-nak is megvannak a maga szabályai. Az Apple folyamatosan változtatja ezeket, hol rugalmasabbá, hol pedig szigorúbbá téve azokat. Legutóbb ez utóbbi történt, egy igen fontos változást is hozva: az Apple már sokkal több információt kér be egy–egy app viselkedéséről, az így keletkező információkat pedig közszemlére teszi. A cél az átláthatóság, hogy a letöltő még idejében tájékozódhasson a kinézett szolgáltatásról – és arról, hogy az mit csinál a háttérben. A Facebook esetében pedig több mint érdekes a helyzet – írja a Hvg.hu.

A jelenségre egy iOS-fejlesztő, Noah Evans figyelt fel, aki a Facebook fő alkalmazásának App Store-os adatlapját böngészte, miután frissítette a készülékét az újabb iOS 14.3-ra.

A fenti képen bár ki vannak takarva a szövegek, jól látszik, milyen hosszan taglalja a szolgáltatás a felhasználó mobilján végzett tevékenységét, és azt is, mennyi mindenre rálát.

A böngészési/keresési előzmények, a helyzet, az e-mail és a rendes, fizikai cím, a név, valamint a telefon azonosítója csak néhány ezek közül.

Az ijesztőbbek egyike az „Other data types”, vagyis az egyéb adattípusok kategóriája, de ez hogy pontosan mire vonatkozik, már nem egyértelmű. A Hvg.hu megjegyzi, a Facebook ugyan bevallja, mire kér hozzáférést a felhasználótól, csak azt valószínűleg kevesen lapozzák át. Pedig érdemes, van néhány „pikáns” részlet. Viszlát, hasznos funkciók Az adatvédelemre vonatkozó európai irányelvek miatt a Facebook a napokban több dolgot is kivett a Messengerből és az Instagramból. A cég szerint ugyanis egyelőre nem látni, hogy a két alkalmazás funkciói vajon megfelelnek-e a december 21-től az Európai Unióban érvényes új elektronikus hírközlési adatvédelmi rendeletnek (e-Privacy). A változás következményeként az európai facebookozóknál (így pedig a magyaroknál is) nem elérhető többek közt a messengeres beszélgetésekben való keresés,

nem lehet majd becenevet adni az ismerősöknek, így ők kizárólag a valódi nevükön lesznek láthatók,

és nem lehet például szavazásokat indítani a chatpartnerek bevonásával. Sőt, további változásnak tűnik, hogy a linkek előnézete is eltűnt a Messengerből.

