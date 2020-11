Kiégés fenyegeti az egészségügyben dolgozókat

A napokban látott napvilágot a hír, miszerint egy belga kórházban az igazoltan koronavírus-pozitív nővéreket is arra kérték, folytassák a munkát. Ez a tény jól rámutat arra a problémára, amely az európai egészségügy egészének működését veszélyezteti: az egészségügyi dolgozók a pandémia kezdete óta hatalmas terhelés alatt dolgoznak, gyakran megfelelő minőségű vagy mennyiségű védőeszközt nélkülözve. A kialakult helyzet rajtuk és családjaikon is rajta hagyja bélyegét.

Hans Kluge, a WHO Európáért felelős regionális igazgatója a közelmúltbeli vészhelyzeti megbeszélésen így fogalmazott a Euronews információi szerint:

"Az egészségügyi dolgozók fáradtak, sokakat már el is ért a kiégés. Nem lesz, aki kezelje a koronavírusos betegeket, ha nem foglalkozunk az egészségügyben és más, nélkülözhetetlen területeken dolgozókkal.

Szükségleteiket és jóllétüket priorizálni kell."

Kluge szerint az országok vezetőinek extra erőfeszítéseket kellene tenniük, többek között engedélyezniük kellene a szektor dolgozói számára, hogy az idei évben fel nem használt szabadságaikat 2021-re átvihessék, illetve további szolgáltatásokkal kellene őket és családtagjaikat is ellátniuk, legyen szó mentális támogatásról vagy gyermekmegőrzésről. Hazai intézkedés Magyarországon július elsején kaptak az egészségügyben dolgozók egyszeri, félmillió forintos bérkiegészítést.

A 160 ezer embert érintő intézkedés értelmében a közfinanszírozott ellátásban dolgozók kaphatták meg az összeget, részmunkaidős, cseden, gyeden, gyesen, szabadságon, állásidőn levők is.

A nem állami fenntartású szociális intézményekben dolgozók esetében azok fenntartói dönthettek arról, hogy adnak-e bérkiegészítést, az állam részükre nem fizetett.

Európában a koronavírus csúcsra jár, a kontinensen már több mint tízmillióan betegedtek meg az új koronavírusban. A lezárások segítenek az egészségügy tehermentesítésében, ugyanakkor más betegségek halálozási mutatói felszöknek a karantén miatt, az emberek mentális állapotát is nagyban meghatározza a kijárás tilalom, és erőszakhoz is vezethetnek az ilyen rendelkezések.

A WHO szerint 53 tagországában akár 266 ezer ember életét menthetné meg a szigorú maszkviselés.

Az iskolák bezárását nem tartják szükségesnek.

Hazánkban hétfőtől léptek életbe szigorúbb intézkedések, a vendéglátó- és szórakozóhelyeken is kötelező maszkot viselni. Szabadtéri eseményekre nézvést már korábban megtörtént ez a szigorítás. Az ellenőrzésben is nagyobb szigort fognak alkalmazni, keményebben büntethetik a maszkhasználat elmaradását. A járványügyi intézkedések be nem tartása esetén az üzleteket a rendőrség akár be is zárathatja.

Nyitókép: MTI/Komka Péter