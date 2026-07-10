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Egyiptomi játékosok ünneplik csapattársuk, Emam Asúr gólját a 2026-os labdarúgó-világbajnokság nyolcaddöntõjébe jutásért játszott Ausztrália-Egyiptom mérkõzésen a texasi Dallas melletti Arlington AT&T Stadionjában 2026. július 3-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Jeffrey McWhorter

Hősként ünnepelték a hazatérő egyiptomi csapatot

Infostart / MTI

Ahhoz képest, hogy korábban nem igazán ért el semmit az ország válogatottja, most már negyedszer jutott ki a világbajnokságra, ráadásul a legjobb 16 közé is sikerült felküzdenie magát.

Hősként köszöntötték pénteken el-Alameinben az észak-amerikai térségben zajló labdarúgó-világbajnokságról hazatérő egyiptomi válogatott játékosait és a szakmai stáb tagjait, hiszen történetük legjobb vb-szereplését produkálták.

Több ezer szurkoló zászlókat és transzparenseket lengetve, hazafias dalokat énekelve üdvözölte a csapatot a Földközi-tenger partján fekvő Alamein nemzetközi repülőtér előtt. Mohamed Szalah csapatkapitány és Hosszam Hasszan szövetségi kapitány fényképét is magasba emelték, az ünneplés pedig a város utcáin folytatódott, amikor a válogatott felszállt egy tető nélküli, nyitott autóbuszra, és útja során integetett az utcák mentén sorakozó, ujjongó tömegnek. Abdel-Fattáh esz-Szíszi államelnök szombaton fogadja a küldöttséget.

Egyiptom negyedszer vett részt világbajnokságon, korábban egyetlen mérkőzést sem nyert, ezúttal viszont a 16 közé jutott, ott pedig drámai körülmények között, kétgólos előnyről kapott ki 3-2-re a címvédő argentin válogatottól.

A csapat hazatérése előtt az egyiptomi szövetség meghosszabbította Hosszam Hasszan, és ikertestvére, a szakmai stábban tevékenykedő Ibrahim Hasszan szerződését. Az új megállapodás időtartamát nem hozták nyilvánosságra, de a helyi média szerint 2030-ig szól. Az 59 éves Hasszan 2024 óta irányítja a válogatottat, amely tavaly elődöntős volt az Afrikai Nemzetek Kupáján és kijutott a világbajnokságra.

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