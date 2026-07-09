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2026. július 9. csütörtök Lukrécia
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Óriási focilabda a vancouveri Science World Múzeum tetején 2026. június 5-én. Az épületben jelenleg a FIFA Futball és Technológia címû idõszaki kiállítása látható. A komplexum a 2026-os labdarúgó-világbajnokság egyik helyszíne, a vancouveri BC Place stadionnal szemben található. A 2026-os labdarúgó-világbajnokságot 2026. június 11. és július 19. között rendezik az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban.
Nyitókép: MTI/EPA/Bob Frid

Hrutka János: ez a foci-vb olyan, mint a Louvre – majd beszélt az esti francia–marokkói esélyeiről is

Infostart / InfoRádió

Nehezen feldolgozható, de fantasztikus meccsdömpinget hozott a 2026-os labdarúgó-világbajnokság. Színvonalas mérkőzéseket igazán a kieséses szakaszban lehetett látni – véli Hrutka János korábbi 24-szeres válogatott védő, szakíró, aki a negyeddöntők kezdete előtt azt is elmondta, melyik két csapatot látja esélyesnek a végső vb-győzelemre.

„Nagyon hosszú ez a világbajnokság, rengeteg a mérkőzés. Picit olyan érzéssel töltött el, mint amikor az ember a fesztiválon elmegy meghallgatni több zenekart, és egy idő után már képtelen befogadni a koncerteket, vagy amikor beszabadul a Louvre-ba, és a sok műalkotás között elvész, és így a lelke belefárad abba, hogy feldolgozza ezt a sok-sok gyönyört, amit lát” – mondta Hrutka János korábbi 24-szeres válogatott, német és magyar bajnok labdarúgó, szakíró az InfoRádióban. Hozzátette: kicsit ilyen érzése volt a világbajnoksággal kapcsolatosan is, mert összességében ezt a 104 mérkőzést, amiből most, a negyeddöntők előtt 96-nál tartunk, képtelenség feldolgozni, befogadni. Az időpontok, az éjszakai mérkőzések is nagyon megterhelőek voltak az elmúlt egy hónapban azoknak, akik szeretik a sportágat.

„A színvonalban a kieséses szakasszal érkeztünk el oda, ahova egy világbajnokságnak el kell érkeznie”

– vélekedett Hrutka János, hozzátéve, hogy a nézők megismerhettek olyan nemzeteket és labdarúgókat, akikről eddig talán nem is hallottak, a Zöld-foki Köztársaságtól kezdve Curacaón át Üzbegisztánig. Mint fogalmazott, sokan azt mondták a torna előtt, hogy jelentősen romolhat a vb színvonala, ha eddig ismeretlen nemzeti csapatok is részt vehetnek, de szerinte ez nem igazolódott be, nagyon sok emlékezetes csata zajlott le.

A kérdésre, hogy ezek a kis csapatok adtak-e a színvonalhoz, vagy elvettek-e belőle, a szakember azt mondta: nagyon sokan kapaszkodtak abba a ténybe, hogy a csoportküzdelmeket követően Európából Csehország, Skócia és Törökország is kiesett, ugyanakkor továbbjutottak olyan csapatok, akikre sokan nem is gondoltak, nem is számítottak – és ezt nagyon sokan összefüggésbe hozták az emelt létszámmal, a kvótaelosztás helyességével. De például a katari világbajnokságon a csoportküzdelmek után nem három, hanem öt európai csapat esett ki. Hozzátette: most már a negyeddöntőkhöz érkeztünk.

Négy éve a negyeddöntőben

  • öt európai,
  • két dél-amerikai és
  • egy afrikai csapat volt.

Most

  • hat európai van,
  • egy dél-amerikai és
  • egy afrikai,

vagyis szinte ugyanaz a leosztás. Ezért szerinte kijelenthető, hogy

bárhova emelhetjük a világbajnokság létszámát, a végső győzelemért esélyes csapatok nagyjából ugyanazok lesznek, ugyanazokról a földrészekről érkeznek, és Európa még mindig a futball vezető kontinense.

A nagy csapatok, az igazán esélyesek még megvannak, versenyben van még Franciaország és Argentína, a két legutóbbi finalista, de itt van Anglia és Spanyolország is.

Először Franciaország száll csatába Marokkó ellen. Sokan meglepetést szimatolnak, de a közvélemény egyöntetűleg talán a franciákat tartja a legnagyobb esélyesnek az argentinok mellett.

A kérdés az, hogy Marokkóval kapcsolatosan lehet-e még meglepetésekről beszélni, hiszen az előző világbajnokság elődöntőséről van szó, egy olyan csapatról, amely valahol 33 mérkőzésnél jár a veretlen találkozóikat nézve, vagyis „egy eszméletlen erős” csapat – hangsúlyozta Hrutka János.

„Ha a teljesítményeket nézzük ezen a világbajnokságon, a keretek mélységét, azt, hogy ki milyen játékot nyújtott, akkor két csapatot a többi fölé lehet helyezni és kiemelni: Franciaországot és Spanyolországot. Ők a legesélyesebbek is” – fogalmazta meg véleményét, megjegyezve, hogy nagy sajnálatára ők nem találkozhatnak a döntőben, hiszen egy ágra kerültek, maximum az elődöntőben kerülhetnek egymás ellen. Ám az egyikük ott lehet majd a döntőben is, ha a negyeddöntőkből továbbjutnak.

A francia válogatott – nem véletlenül – egymás után sorozatban többször is három vagy több gólt szerzett a világbajnoki mérkőzéseken, de amikor kellett szenvedni egy picit, férfiasabban, keményebben kellett játszani, mint legutóbb Paraguay ellen, az is nagyon jól állt ennek a csapatnak – értékelt.

„És olyan minőségi soruk van még a cserék között is, olyan játékosok várnak bevetésre egy esetleges változtatás vagy gyengébb forma esetén is, akik egytől egyig el tudnak dönteni mérkőzéseket. Marokkó nagyon stabil csapat, a legjobb afrikai csapat, ettől függetlenül minőségében, keretmélységében azért nem lehet összehasonlítani őket a franciákkal” – mondta Hrutka János korábbi 24-szeres válogatott, német és magyar bajnok labdarúgó, szakíró az InfoRádióban.

A cikk alapául szolgáló interjút Szabó S. Gergő készítette.

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Kezdőlap    Foci-vb 2026    Hrutka János: ez a foci-vb olyan, mint a Louvre – majd beszélt az esti francia–marokkói esélyeiről is

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