Európai vagy afrikai csapat-e a marokkói?

A Le Monde számítása szerint a 2026-os világbajnokságra benevezett 1248 labdarúgó közül közel 8 százalék, azaz 99 játékos Franciaországban született. Közülük mindössze 23-an viselik a francia válogatott mezét. A többiek főként afrikai válogatottakban szerepelnek: 13-an Algéria, 11-en a Kongói Demokratikus Köztársaság, 10-en Szenegál, nyolcan Elefántcsontpart, heten Tunézia, hatan pedig Marokkó színeiben. Haiti csapatában 12 ilyen játékos található, míg Katar és Spanyolország esetében ez a szám mindössze egy-egy.

Még érdekesebb a kép, ha a vizsgálódás tárgya kifejezetten a marokkói válogatott huszonhatos kerete. Tagjai közül mindössze heten születtek az anyaországban, a kapus Yassine Bounou Kanadában, tizennyolcan pedig Európában.

Hatan jöttek a világra Franciaországban (Issa Diop, Redouane Halhal, Ayyoub Bouaddi, Samir El Mourabet, Gessime Yassine és Neil El Aynaoui), ugyancsak hatan Spanyolországban (Munir El Kajoui, Achraf Hakimi, Chadi Riad, Ismael Saibari és Ayoube Amaimouni-Echghouyab), hárman Hollandiában (Noussair Mazraoui, Anass Salah-Eddine, Sofyan Amrabat) és hárman Belgiumban (Zakaria El Ouahdi, Chemsdine Talbi, Bilal El Khannouss). Maga a szövetségi kapitány, Mohamed Ouahbi is Belgiumban született és nőtt fel.

A Marokkóban születettek közül is Mohamed Amine Sbaï hétévesen már a francia Nimes korosztályos csapatában kezdett futballozni.

A kapus Yassine Bounou Kanadából Marokkóba költözött, csak 21 éves korában került Spanyolországba, immár szaúdi klub tagja.

De a többiek közül Hakimi, például, a Real Madrid nevelése, Mazraoui az Ajaxé, az európai születésű marokkói vb-kerettagok közül senki sem játszott eddigi pályafutása során marokkói egyesületben, a francia, a spanyol, a holland vagy a belga futball neveltjei. Közülük jó néhányan szülőhazájuk korosztályos válogatottjában is szerepeltek, mielőtt a marokkói felnőtt válogatott mellett döntöttek.