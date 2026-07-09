Meglepő fejlemény a kecskeméti repülőtérről ellopott MiG–29-alkatrészek ügyében

Több mint egy év után lezárult a nyomozás a kecskeméti repülőtérről eltűnt MiG-29-es vadászgép-alkatrészek ügyében. Tavaly nyáron ismeretlen személyek a kerítést felhajtogatva jutottak be a katonai repülőtér területére, ahonnan a leselejtezett orosz vadászgépek lokátoralkatrészeit vitték el.

A Blikk cikkében emlékeztet, hogy az érintett szovjet vadászrepülőket 2010-ben kivonták a szolgálatból, mivel onnantól kezdve már svéd Gripenekkel repültek a magyar vadászpilóták. A MiG-29-es gépekkel az elmúlt évben nem foglalkoztak, és ezt használhatták ki azok az elkövetők, akik tavaly nyáron megrongálták a leselejtezett gépeket, amelyek a vitéz Szentgyörgyi Dezső 101. Repülődandárhoz tartozó kecskeméti repülőtéren álltak. Az orrkúp alatt található lokátoralkatrészeket vitték el.

A lap most azt a választ kapta a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányságtól, hogy

bűncselekmény hiányában megszüntették az eljárást.

A Blikk a Honvédelmi Minisztériumot is megkereste azzal kapcsolatban, hogy hol tart az ügy, de egyelőre nem kapott választ a tárcától.

Ruszin-Szendi Romulusz jelenlegi honvédelmi miniszter még 2025 szeptemberében fejtette ki véleményét a történtekkel kapcsolatban. „A MiG–29-esek és alkatrészeik komoly értéket képviselnek. A honvédelmi tárca felelőssége nem csupán a katonai infrastruktúra védelme, hanem a közvélemény pontos, hiteles tájékoztatása is. Ha a nyilvánosság nem kap reális képet egy lopás következményeiről, akkor sérül a társadalom bizalma a védelemért felelős intézményekben” – írta akkor Ruszin-Szendi Romulusz.