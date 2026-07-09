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Munk Veronika a 444 új főszerkesztője.
Nyitókép: 444.hu

Új főszerkesztő a 444 élén

Infostart / MTI

Munk Veronika a kommunikáció doktoraként oktat az ELTE-n, dolgozott az Indexnél és a Telexnél is.

Munk Veronika a 444 új főszerkesztője augusztustól, a szakember a Magyar Jeti alapítóinak felkérésére a szlovák Denník N-től érkezik a szerkesztőség irányítói pozíciójába – közölte az internetes lap kiadója csütörtökön.

A Magyar Jeti Zrt. azt írta, hogy Munk Veronika teljes értékű főszerkesztői felhatalmazással érkezik, elkötelezett az egyedi tartalmak, az erős olvasói és előfizetői kapcsolatok fejlesztése iránt, jól ismeri a legjobb európai újságkészítési gyakorlatokat.

Mindezekben támaszkodni fog a 444 eddigi főszerkesztőhelyettesi stábjára: Haszán Zoltánra, Plankó Gergőre és Rovó Attilára.

Közölték azt is, hogy az audiovizuális terület stratégiai jelentőségére tekintettel Plankó Gergő mostantól főszerkesztő-helyettesi feladatai mellett videós tartalmakért felelős szerkesztői minőségben is irányítja a 444 valamennyi mozgóképes tevékenységét.

Munk Veronika az ELTE-n végzett kommunikáció és szociológia szakon, később doktori fokozatot is ott szerzett médiatudományból. 2015 óta oktat az ELTE Média és kommunikáció tanszékén. Közel 18 évig dolgozott az Indexnél. Amikor a Magyar Jeti induló stábjának 2013-as kiválása, azaz a 444 megalakulása után 8 évvel ismét felállt az akkori Index gárdája, Munk Veronika velük együtt alapította a Telexet. Ott először főszerkesztőként, később tartalomfejlesztési vezetőként dolgozott. 2023-tól a Közép-Európában jelentős előfizetői sikereiről ismert, több országban aktív Denník N innovációért és új piacokért felelős igazgatója volt, ezt cseréli most a 444 főszerkesztői székére.

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