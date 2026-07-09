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Nyitókép: Pixabay

Íjjal vadásszák a vaddisznókat, kitört a vita

Infostart / MTI

Kegyetlenségnek nevezte a vaddisznóknak Észak-Olaszország már több területén engedélyezett íjjal és nyíllal való vadászatát Alessandro Piacenza, az OIPA olasz állatvédő szervezet felelőse.

A milánói székhelyű állat- és környezetvédő szervezet vezetője szerint teljesen értelmetlen azt gondolni, hogy a vaddisznók szaporodásának korlátozását íjas vadászattal lehet elérni. Francesco Piacenza hangoztatta, hogy a nyíl nem tud minden esetben áthatolni az állat bőrén, gyakran csak megsebesíti a vaddisznót, és szenvedést okoz neki.

Az OIPA felelőse az észak-olaszországi Trentino-Alto Adige (Dél-Tirol) autonóm tartomány bejelentésére reagált, miszerint 2027-től engedélyezi a területén található vaddisznóknak nemcsak lőfegyverrel, hanem vadászíjjal való vadászatát is. A tartományi rendelkezést Robin Hoodról nevezték el.

Roberto Failoni, a térség erdészeti és vadászati felelőse kifejtette, azért tartja megfelelőnek az íjas vadászatot, mivel nem csap zajt, így nem zavarja a többi állatot, főleg a párzási időszakban.

Failoni elmondta, hogy a következő hónapokban tanfolyamokat indítanak az íjjal és nyíllal való biztonságos vadászat elsajátítására annál is inkább, mivel a sikeres lövéshez legalább 25 méteres távolságra kell lennie a vadásznak az állattól.

Az olasz törvények nem tiltják az íjvadászatot, alkalmazásáról a tartományok döntenek. Ugyanezt a vadásztechnikát korábban már Veneto tartomány is engedélyezte.

A La Repubblicában közölt adatok szerint

  • Olaszországban 1,5 millió a vaddisznók száma,
  • 2010-ben alig félmillió volt az állomány.
  • Évente mintegy 300 ezer példányt vadásznak le,
  • évente több mint négyszázezer példány kilövése engedélyezett.

A Coldiretti termelői szövetség évi húszmillió euróra becsülte a földeken a vaddisznók okozta károkat.

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