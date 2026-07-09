Tűzoltókat kellett hívni a kigyulladt kerékpárhoz – figyelmeztet a katasztrófavédelem

Kigyulladt egy elektromos kerékpár Szentesen, az Attila úton, ahova a helyi hivatásos tűzoltók vonultak ki.

A katasztrófavédelem beszámolója szerint egy vízsugárral oltották el a lángokat, majd nekiláttak az utómunkálatoknak.

A tűzoltók rendszeresen figyelmeztetnek: napjainkban az elektromos kerékpárok (e-bike), elektromos robogók (e-robogók), elektromos négykerekű robogók (mobility scooter) és önkiegyensúlyozó hoverboardok, összességében az úgynevezett mikromobilitási eszközök egyre népszerűbbek. Ezeket a közlekedési eszközöket a legtöbb esetben Li-ion akkumulátorokkal szerelik, melyek tűzveszélyesek lehetnek.

A problémás esetek elkerülése érdekében figyeljünk az alábbiakra: