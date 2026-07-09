Tűzoltókat kellett hívni a kigyulladt kerékpárhoz – figyelmeztet a katasztrófavédelem

Kigyulladt egy elektromos kerékpár Szentesen, az Attila úton, ahova a helyi hivatásos tűzoltók vonultak ki.
A katasztrófavédelem beszámolója szerint egy vízsugárral oltották el a lángokat, majd nekiláttak az utómunkálatoknak.
A tűzoltók rendszeresen figyelmeztetnek: napjainkban az elektromos kerékpárok (e-bike), elektromos robogók (e-robogók), elektromos négykerekű robogók (mobility scooter) és önkiegyensúlyozó hoverboardok, összességében az úgynevezett mikromobilitási eszközök egyre népszerűbbek. Ezeket a közlekedési eszközöket a legtöbb esetben Li-ion akkumulátorokkal szerelik, melyek tűzveszélyesek lehetnek.
A problémás esetek elkerülése érdekében figyeljünk az alábbiakra:
- Kizárólag megbízható gyártó termékét vásárolja megbízható forrásból!
- Kizárólag az adott elektromos eszközhöz gyártott töltőt használja az újratöltéshez, vagy olyan harmadik fél által gyártott töltőt, amely kompatibilis a töltendő eszközzel. Egyéb, nem megfelelő töltő használata tűzhöz vezethet!
- Ellenőrizze, hogy a használni kívánt töltőn megtalálható-e a „CE” jelölés!
- Ne hagyja töltés közben felügyelet nélkül a mikromobilitási eszközt, főleg éjszakára ne!
- Amennyiben a visszajelző mutatja az akkumulátor teljes feltöltését, akkor csatlakoztassuk le a töltőről!
- Töltés közben az eszköz környezetében ne legyen éghető anyag!
- Ezeket a járműveket lehetőség szerint lakáson kívül tárolja és töltse, például teraszon, garázsban, udvaron!
- Ne tárolja a használaton kívüli Li-ion akkumulátorral szerelt eszközeit meleg, párás helyen, közvetlenül a napon vagy nagy melegben a parkoló autóban!
- Ne használjon olyan Li-ion akkumulátort, amelyen bármilyen sérülés látható (repedés, törés, szivárgás stb.), vagy érezhetően túlmelegedett!
- Használjon füstérzékelőt azokban a helyiségekben, ahol gyakran tölti a Li-ion akkumulátoros készülékeit!