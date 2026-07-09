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Irán nemzeti zászlaja rakéták sziluettjével.
Nyitókép: Anton Petrus/Getty Images

Iráni rakéták indultak meg Jordánia felé

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Iráni rakétákat semmisített meg Jordánia légterében az arab ország hadserege csütörtökön – jelentette be az ammáni tájékoztatási minisztérium szóvivője.

Mohammad Momani az al-Mamlaka televíziós csatornának adott nyilatkozatában elmondta, Jordánia több régiójában megszólaltak a légvédelmi szirénák is, és hozzátette, hogy a hadsereget készültségbe helyezték.

A jordániai állami hírügynökség tájékoztatása szerint Irán nyolc rakétát lőtt ki az ország felé, áldozatok és károk nincsenek.

Az Egyesült Államok ammáni nagykövetsége felszólította a Jordániában tartózkodó amerikai állampolgárokat, hogy maradjanak védett helyen, ne menjenek ki az utcára, és kövessék a helyi hatóságok utasításait.

Az amerikai hadsereg már második éjszaka bombáz újra iráni célpontokat. Az iráni egészségügyi minisztérium csütörtöki közlése szerint legkevesebb 14 halálos áldozata és 78 sebesültje van az amerikai légicsapásoknak. Az iráni erők erre válaszul indítanak drón- és rakétacsapásokat a térségben Washingtonnal szövetséges államok területe ellen, elsősorban amerikai támaszpontokra Kuvaitban és Bahreinben.

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