Kezd a Fradi, vb-negyeddöntő Mbappéval, Tour, Wimbledon – tobzódás lesz ma a tévében

Nagy esés volt szerdán az európai tőzsdéken, a rossz hangulat aztán átterjedt az amerikai részvénypiacokra is, igaz, ott nap végére már megérkezett a fordulat, és végül a napi mélypontoknál magasabban tudtak zárni a vezető amerikai részvényindexek. Ázsiában ma reggel vegyes a hangulat, de a főbb indexek közül a japán Nikkei és a dél-koreai Kospi is emelkedni tudott. Az európai részvénypiacokon mérsékelt emelkedéssel indul a nap. A befektetők elsősorban az iráni eseményekre figyelnek, ami újabb eszkaláció felé indult az elmúlt órákban, amire világszerte estek a részvénypiacok, emelkedett az olajár.