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Nyitókép: by sonmez/Getty Images

Kezd a Fradi, vb-negyeddöntő Mbappéval, Tour, Wimbledon – tobzódás lesz ma a tévében

Infostart / MTI

Minden lesz ma, ami csúcssport: aki imádja az élő közvetítéseket, az ki sem kapcsolja éjfélig a tévét ma.

A csütörtöki sportközvetítések a hazai televíziókban:

M4 Sport

13.45: Kerékpár, Tour de France, 6. szakasz

22.00: Labdarúgás, világbajnokság, negyeddöntő, Franciaország-Marokkó

Duna World

20.00: Labdarúgás, Európa-liga-selejtező, 1. forduló, első mérkőzés, Vojvodina-Ferencváros

Sport 1

10.45: Kézilabda, férfi junior Európa-bajnokság, csoportkör, Franciaország-Görögország

13.15: Kézilabda, férfi junior Európa-bajnokság, csoportkör, Csehország-Lengyelország

15.45: Kézilabda, férfi junior Európa-bajnokság, csoportkör, Németország-Portugália

18.15: Kézilabda, férfi junior Európa-bajnokság, csoportkör, Magyarország-Szlovénia

Sport 2

12.00 és 17.30: Sznúker, Bajnokok Ligája, Leicester

Eurosport 1

12.15: Kerékpár, Tour de France, 6. szakasz

Eurosport 2

14.30: Tenisz, Wimbledon, női elődöntők

18.30: Tenisz, Wimbledon, vegyes páros döntő

22.00: Golf, PGA Tour, Kentucky Championship

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Kezdőlap    Sport    Kezd a Fradi, vb-negyeddöntő Mbappéval, Tour, Wimbledon – tobzódás lesz ma a tévében

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