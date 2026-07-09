Kezd a Fradi, vb-negyeddöntő Mbappéval, Tour, Wimbledon – tobzódás lesz ma a tévében

A csütörtöki sportközvetítések a hazai televíziókban:
M4 Sport
13.45: Kerékpár, Tour de France, 6. szakasz
22.00: Labdarúgás, világbajnokság, negyeddöntő, Franciaország-Marokkó
Duna World
20.00: Labdarúgás, Európa-liga-selejtező, 1. forduló, első mérkőzés, Vojvodina-Ferencváros
Sport 1
10.45: Kézilabda, férfi junior Európa-bajnokság, csoportkör, Franciaország-Görögország
13.15: Kézilabda, férfi junior Európa-bajnokság, csoportkör, Csehország-Lengyelország
15.45: Kézilabda, férfi junior Európa-bajnokság, csoportkör, Németország-Portugália
18.15: Kézilabda, férfi junior Európa-bajnokság, csoportkör, Magyarország-Szlovénia
Sport 2
12.00 és 17.30: Sznúker, Bajnokok Ligája, Leicester
Eurosport 1
12.15: Kerékpár, Tour de France, 6. szakasz
Eurosport 2
14.30: Tenisz, Wimbledon, női elődöntők
18.30: Tenisz, Wimbledon, vegyes páros döntő
22.00: Golf, PGA Tour, Kentucky Championship