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A NATO erősebb, mint valaha – jelentette ki Orbán Anita külügyminiszter csütörtöki Facebook-videójában. A tárcavezető Magyar Péter miniszterelnökkel részt vett az ankarai NATO-csúcstalálkozón.
Nyitókép: Magyar Péter/Facebook

Erőt mutatott a NATO – Orbán Anita értékelt

Infostart / MTI

A NATO erősebb, mint valaha – jelentette ki Orbán Anita külügyminiszter csütörtöki Facebook-videójában. A tárcavezető Magyar Péter miniszterelnökkel részt vett az ankarai NATO-csúcstalálkozón.

Az eseményt értékelve kiemelte: a NATO-csúcstalálkozó legfontosabb eredménye, hogy a szövetség tagországai megerősítették, védelmi kiadásaikat felhozzák a GDP 5 százalékára a hágai vállalásoknak megfelelően, továbbá fejlesztik a védelmi ipart.

Ezen kívül külügyminiszteri szinten találkoztak az Öböl-menti országok tárcavezetőivel: Bahrein, Katar, az Egyesült Arab Emirátusok és Kuvait képviselőivel – közölte.

Hangsúlyozta: arról egyeztettek velük, hogy miként segítik ezek az országok a NATO-tagállamok biztonságát és hogyan tudnak ezekkel a partnerországokkal jobban együttműködni.

Kitért rá: Ukrajna is téma volt, és ennek kapcsán megegyeztek arról, hogy minél előbb igazságos és tartós békét szeretne a NATO.

Eredményes NATO-csúcstalálkozót zártak, ez volt Magyar Péter első ilyen tanácskozása, az esemény jó hangulatban zajlott, nagyon sok kormány- és államfő azt mondta, hogy a szövetség erősebb, mint valaha – fogalmazott Orbán Anita.

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NATO-csúcs után: van-e biztonság Európában Amerika nélkül? Csiki Varga Tamás, Inforádió, Aréna
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