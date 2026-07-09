Jön a Fradi első tétmeccse a Borbély-érában – a sok távozó ellenére a továbbjutás a cél

Ma este a szerb Vojvodina vendégeként játssza első tétmérkőzését Borbély Balázs irányításával a Ferencváros labdarúgócsapata, amely a továbbjutás reményében kezdi meg szereplését az Európa-liga selejtezőjének első fordulójában. A Magyar Kupa-győztes zöld-fehér klubnál komoly változások történtek az előző szezon zárása óta. Ezek közül az egyik legfontosabb az edző személye, ugyanis Robbie Keane távozott, helyére pedig az ETO FC-vel éppen a Ferencvárost megelőzve bajnoki címet nyert Borbély Balázs érkezett.

Nemcsak a szakmai stáb, hanem a játékoskeret is alaposan kicserélődött az előző idényhez képest. Rengeteg volt a távozó futballista, köztük olyan korábbi meghatározó labdarúgók hagyták el az együttest mint Ibrahim Cissé, Mohamed Abu Fani, Stefan Gartenmann vagy Cebrail Makreckis. A klubhoz eközben egy külföldi játékos, a francia-elefántcsontparti Nathan Zohoré érkezett, míg ifjabb Lisztes Krisztiánt ismét kölcsönvették az Eintracht Frankfurttól.

Hajnal Tamás, az FTC sportigazgatója a klub honlapján a múlt héten zárult ausztriai edzőtáborozás után úgy nyilatkozott, a szezont a már meglévő kerettel kezdik meg,

ugyanakkor elképzelhető, hogy az átigazolási szezon nyár végi zárásáig még lesznek érkezők.

A sportvezető arról is beszélt, hogy jól sikerült az edzőtáborozás, ami alatt két edzőmérkőzést játszottak az egyaránt azeri Sabahhal és Qarabaggal, és Hajnal Tamás meglátása szerint a két meccs között is sikerült előrelépnie az együttesnek, a feladat pedig az, hogy a csütörtöki Vojvodina ellen idegenbeli találkozóig is fejlődjön a csapat teljesítménye.

Hanjal Tamás még a selejtező sorsolása után az ellenfelet dicsérte, mint mondta a Vojvodina „a szerb labdarúgás egyik élcsapatának számít, ezért nehéz feladat vár” az FTC-re, de a cél a továbbjutás és az, hogy ősszel ismét az El alapszakaszában szerepeljenek.

Szűcs Kornél nagyon a Fradit akarta a sorsolásnál

Az előző szerb bajnoki idényt második helyen záró Vojvodina szintén továbbjutásra készül, amint azt az együttes magyar légiósa, a kétszeres válogatott Szűcs Kornél is elmondta.

„Úgy gondolom, hogy készen állunk a párharcra” – nyilatkozta az M1 aktuális csatornának a 24 éves futballista, aki azt is elárulta, hogy már a sorsolásnál is bízott benne, hogy a Ferencváros lesz az ellenfelük. „Nekem ez egy nagyon különleges párharc lesz, ráadásul a csapatnak is jó, hogy a visszavágóra nem kell messzire utaznunk” – tette hozzá Szűcs Kornél.

A párharc első mérkőzése ma 20 órakor kezdődik, a visszavágót pedig jövő csütörtökön 20.15-ös kezdéssel rendezik a Groupama Arénában. A párharc továbbjutója a holland Twente csapatával találkozik.

A Ferencvárosnak a 36 csapatos alapszakaszba kerüléshez négy párharcot kellene sikerrel vennie,

de ha nem sikerül túljutnia a selejtező első fordulójából, átkerül a Konferencia-ligába, és a harmadik számú európai sorozat selejtezőjének második fordulójában folytatja.