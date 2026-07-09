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Új buszsávok, P+R parkoló – átalakul a Budapestre bevezető közlekedés

Infostart

Többévnyi leállás után újraindult Budakeszi és a Zsámbéki-medence közlekedésfejlesztési programjának előkészítése.

A tervek szerint új buszsávok, P+R parkoló, elektromos busztöltők és egy új összekötő út is épülhet, hogy gyorsabbá és kiszámíthatóbbá váljon a Budapest felé való közlekedés – írja az Index összefoglalója.

Barna Zsolt, a Közlekedési és Beruházási Minisztérium közúti közlekedési ügyekért felelős államtitkára csütörtökön közölte, hogy több év szünet után újraindult a Budakeszit és térségét érintő közlekedésfejlesztési program előkészítése. Az államtitkár szerint a Budakeszi és Budapest közötti közlekedés egyik legnagyobb problémáját a reggeli és délutáni csúcsidőben kialakuló torlódások jelentik, amelyek az autósok és az autóbuszok menetidejét is jelentősen megnövelik.

A cél, hogy az autóbuszos közlekedés gyorsabb, kiszámíthatóbb és vonzóbb alternatívává váljon. A szerdai szakmai egyeztetésen valamennyi érintett szervezet részt vett.

A Közlekedési és Beruházási Minisztérium meghívására jelen voltak az érintett önkormányzatok, a Fővárosi Vízművek, a Fővárosi Csatornázási Művek, a Budapest Közút és a Magyar Közút szakemberei is.

A tervezett fejlesztés négy nagy elemből áll:

  • Új buszsávok Budakeszin a Fő utcán, a Budaörsi úton és a Temető utcán, hogy a buszok a legnagyobb forgalomban is gyorsabban tudjanak haladni.
  • Több mint 2 kilométer új buszsáv Budapesten, a Budakeszi út fővárosi szakaszán. A beruházás részeként megújulhatnak a több mint százéves ivóvízvezetékek, korszerűsödhet a csapadékvíz-elvezetés, felújíthatják az érintett útszakaszokat, valamint biztonságosabb gyalogátkelők és kerékpáros kapcsolatok is létrejöhetnek.
  • Új budakeszi autóbusz-végállomás, elektromos busztöltők és közel 200 férőhelyes P+R parkoló épülhet, hogy minél többen választhassák a közösségi közlekedést.
  • Megépülhet Budakeszi déli összekötő útja, amely a Pátyi út, a Budaörsi út és a Domb utca között teremtene új kapcsolatot, tehermentesítve a város egyik legforgalmasabb csomópontját.

A következő hónapokban elkészülhetnek a tervek, folytatódhatnak az engedélyezési eljárások, ezt követően pedig a kormány dönthet a beruházás ütemezéséről és finanszírozásáról – írja Barna Zsolt államtitkár.

Vitézy Dávid a Budakeszi úti fejlesztésről hétfőn tett közzé videót. Újraindítják a Budakeszi út csatornázásának és buszsávval szélesítésének tervét – közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézy Dávid a Pósfai Gábor belügyminiszterrel közös videójában azt mondta: a Budakeszi úti buszsáv tervei korábban félbemaradtak „Lázár János miatt, aki egy filctollal áthúzta ezt is”, a beruházás előkészítését azonban most folytatják.

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Kezdőlap    Belföld    Új buszsávok, P+R parkoló – átalakul a Budapestre bevezető közlekedés

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