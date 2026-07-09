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Szavazóurna, háttérben a magyar zászló.
Nyitókép: Getty Images

TASZ: választási csalás, akaratuk ellenére vettek fel embereket a nemzetiségi névjegyzékbe

Infostart / MTI

A szavazás napján tömegesen fordultak a Társaság a Szabadságjogokér (TASZ) szervezethez olyanok, akiket tudtuk és beleegyezésük nélkül vettek fel nemzetiségi névjegyzékbe az idei országgyűlési választáson; a civil jogvédő szervezet feljelentést tett.

A TASZ azt közölte a Facebook-oldalán, hogy az érintettek nagy része a szavazóhelyiségben szembesült azzal, hogy nem szavazhatnak pártlistára, csak az adott nemzetiség listájára. Mint írták, nagyrészt a roma nemzetiségi névjegyzékbe vettek fel választókat.

Kifejtették, hogy a roma nemzetiségi listára szavazók száma március végén két nagyobb hullámban bővült, bár sokan le tudtak iratkozni, végül így is több mint 44 ezer ember szerepelt a roma nemzetiségi névjegyzékben.

A civil jogvédő szervezet szerint a kampányban több településen élelmiszercsomag-osztást szerveztek az Országos Roma Önkormányzathoz és a Fideszhez köthető szereplők, és a csomagokat sokszor csak a személyes adatok megadása után lehetett átvenni. Ezekkel az adatokkal lehetőség nyílhatott a névjegyzékbe vételi kérelmek kitöltésére és leadására csalók által is – tették hozzá.

Hangsúlyozták, hogy a kampányidőszakban több mint 10 ezer embert meghatalmazott útján vettek fel névjegyzékbe, ami a szervezet szerint valószínűsíti, hogy visszaéltek az adataikkal, és a tudtuk nélkül adtak be a nevükben hamis kérelmet.

Mindez felveti a választás rendje elleni bűncselekmény gyanúját, ezért a választások tisztaságának védelme érdekében feljelentést tettek ismeretlen tettesek ellen – közölték.

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Kezdőlap    Belföld    TASZ: választási csalás, akaratuk ellenére vettek fel embereket a nemzetiségi névjegyzékbe

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