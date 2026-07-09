Sokkoló képsorok: házfalnak rohant a teherautó Zalaegerszegen

A közlemény szerint a Gébárti úton történt ütközés következtében a teherautó átszakított egy kerítést, kidöntött egy gázcsonkot, majd házfalnak ütközött. A balesetben egy távközlési oszlop is megrongálódott, a teherautóból pedig hidraulikaolaj folyt az úttestre.

Zalaegerszeg, 2026. július 9. Ház falának hajtott, összeroncsolódott teherautó a zalaegerszegi Gébárti úton 2026. július 9-én. A gépjármû elõzõleg karambolozott egy személyautóval, majd átszakított egy kerítést, kidöntött egy gázcsonkot és a házfalnak ütközött. MTI/Katona Tibor

Mindkét járműben csak a sofőr utazott, a helyszínre mentő is érkezett. A zalaegerszegi hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést, az esethez a gáz- és áramszolgáltató, a távközlési cég szakemberei, valamint statikus is érkezik.

Zalaegerszeg, 2026. július 9. Ház falának hajtott, összeroncsolódott teherautó a zalaegerszegi Gébárti úton 2026. július 9-én. A gépjármû elõzõleg karambolozott egy személyautóval, majd átszakított egy kerítést, kidöntött egy gázcsonkot és a házfalnak ütközött. MTI/Katona Tibor

A Gébárti út érintett szakaszát egy időre teljes szélességében lezárták - közölte a katasztrófavédelem.