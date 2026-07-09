ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
357.25
usd:
312.43
bux:
141840.77
2026. július 9. csütörtök Lukrécia
24 óra Ukrajna Hőség Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Ház falának hajtott, összeroncsolódott teherautó a zalaegerszegi Gébárti úton 2026. július 9-én. A gépjármû elõzõleg karambolozott egy személyautóval, majd átszakított egy kerítést, kidöntött egy gázcsonkot és a házfalnak ütközött.
Nyitókép: MTI/Katona Tibor

Sokkoló képsorok: házfalnak rohant a teherautó Zalaegerszegen

Infostart / MTI

Összeütközött egy személyautó és egy teherautó csütörtök délelőtt Zalaegerszegen, a teherautó egy házfalnak hajtott – közölte a katasztrófavédelem az MTI-vel.

A közlemény szerint a Gébárti úton történt ütközés következtében a teherautó átszakított egy kerítést, kidöntött egy gázcsonkot, majd házfalnak ütközött. A balesetben egy távközlési oszlop is megrongálódott, a teherautóból pedig hidraulikaolaj folyt az úttestre.

Zalaegerszeg, 2026. július 9. Ház falának hajtott, összeroncsolódott teherautó a zalaegerszegi Gébárti úton 2026. július 9-én. A gépjármû elõzõleg karambolozott egy személyautóval, majd átszakított egy kerítést, kidöntött egy gázcsonkot és a házfalnak ütközött. MTI/Katona Tibor
Zalaegerszeg, 2026. július 9. Ház falának hajtott, összeroncsolódott teherautó a zalaegerszegi Gébárti úton 2026. július 9-én. A gépjármû elõzõleg karambolozott egy személyautóval, majd átszakított egy kerítést, kidöntött egy gázcsonkot és a házfalnak ütközött. MTI/Katona Tibor

Mindkét járműben csak a sofőr utazott, a helyszínre mentő is érkezett. A zalaegerszegi hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést, az esethez a gáz- és áramszolgáltató, a távközlési cég szakemberei, valamint statikus is érkezik.

Zalaegerszeg, 2026. július 9. Ház falának hajtott, összeroncsolódott teherautó a zalaegerszegi Gébárti úton 2026. július 9-én. A gépjármû elõzõleg karambolozott egy személyautóval, majd átszakított egy kerítést, kidöntött egy gázcsonkot és a házfalnak ütközött. MTI/Katona Tibor
Zalaegerszeg, 2026. július 9. Ház falának hajtott, összeroncsolódott teherautó a zalaegerszegi Gébárti úton 2026. július 9-én. A gépjármû elõzõleg karambolozott egy személyautóval, majd átszakított egy kerítést, kidöntött egy gázcsonkot és a házfalnak ütközött. MTI/Katona Tibor

A Gébárti út érintett szakaszát egy időre teljes szélességében lezárták - közölte a katasztrófavédelem.

Zalaegerszeg, 2026. július 9. Ház falának hajtott, összeroncsolódott teherautó a zalaegerszegi Gébárti úton 2026. július 9-én. A gépjármû elõzõleg karambolozott egy személyautóval, majd átszakított egy kerítést, kidöntött egy gázcsonkot és a házfalnak ütközött. MTI/Katona Tibor
Zalaegerszeg, 2026. július 9. Ház falának hajtott, összeroncsolódott teherautó a zalaegerszegi Gébárti úton 2026. július 9-én. A gépjármû elõzõleg karambolozott egy személyautóval, majd átszakított egy kerítést, kidöntött egy gázcsonkot és a házfalnak ütközött. MTI/Katona Tibor
Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Sokkoló képsorok: házfalnak rohant a teherautó Zalaegerszegen

katasztrófavédelem

közlekedési baleset

zalaegerszeg

teherautó

leomlott ház

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Öt pernye a Tisztítótűzből – Fideszes érintettségű ügyekben is feljelentéseket tett a kormány

Öt pernye a Tisztítótűzből – Fideszes érintettségű ügyekben is feljelentéseket tett a kormány
A csütörtöki kormányszóvivői tájékoztatón Magyar Éva és Köböl Anita öt olyan ügyről beszélt részletesen, amelyek egyenként több tízmilliárd forintot érintenek, és amelyek feljelentésig vezettek a kormány részéről. Van olyan is, amelyben azonos programokra különböző jogcímen ment is kiment nagy összegű támogatás, de a sajtófigyelés is igen tempósan drágult az évek során. Részletek.
 

Tisztítótűz: 5 ügyet tártak fel a kormányszóvivői tájékoztatón

Egy nap alatt 10 százalékos olajár-emelkedés, Oroszország is korlátoz – kezdődik minden elölről?

Egy nap alatt 10 százalékos olajár-emelkedés, Oroszország is korlátoz – kezdődik minden elölről?

Hortay Olivér, a Századvég Konjunktúrakutató Zrt. energia- és klímapolitikai üzletág vezetője az InfoRádióban rögzítette: Irán egyetlen stratégiai fegyvere a „Hormuzi-szoros-kártya”, Donald Trump nyilatkozatait pedig ma már sokszor csak mosolyogva rovátkázzák. Oroszország mindeközben exportkorlátozást jelentett be; nem éppen olyan idők jönnek, amely szerint elkerülhető lenne egy újabb inflációs sokk a világban.
Labdarúgó-vb 2026
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
VIDEÓ
NATO-csúcs után: van-e biztonság Európában Amerika nélkül? Csiki Varga Tamás, Inforádió, Aréna
Félidőben a Forma-1: fordíthat a Ferrari? Wéber Gábor, Inforádió, Aréna
Hőkupola: a 42 fokos rekord csak a kezdet volt? Kovács Erik, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.07.09. csütörtök, 18:00
Németh Ferenc
Nyugat-Balkán szakértő
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Gőzerővel készülnek a legrosszabbra: Ukrajnában látott technológia bukkant fel a fenyegetett szigeten

Gőzerővel készülnek a legrosszabbra: Ukrajnában látott technológia bukkant fel a fenyegetett szigeten

A The War Zone (TWZ) katonai szaklap hosszabb elemzést tett közzé, amely szerint a hadseregek világszerte átveszik az orosz-ukrán háború fejlesztéseit, legyenek azok bármennyire is furcsák. Ehhez kapcsolódóan Tajvanon szúrták ki a terjedő megoldásokat.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Új luxusőrület söpör végig az Egyesült Államokon: szabályosan harcolnak ezekért a mesterséges intelligencia új gazdagjai

Új luxusőrület söpör végig az Egyesült Államokon: szabályosan harcolnak ezekért a mesterséges intelligencia új gazdagjai

A SpaceX tőzsdei bevezetésének köszönhetően keletkezett új vagyonok jelentősen felpörgették a magánrepülőgépek iránti keresletet.

BBC
Business Sport Travel Science
Tehran launches more strikes after explosions reported in southern Iran

Tehran launches more strikes after explosions reported in southern Iran

Iranian state media accuses the US of striking near a nuclear power plant this afternoon. The US has not confirmed new strikes.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. július 9. 15:01
Új főszerkesztő a 444 élén
2026. július 9. 14:50
Változás jön több buszjáratnál is – összefoglalta a tudnivalókat a BKK
×
×