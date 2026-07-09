Forsthoffer Ágnes: újraéled a magyar–lengyel barátság

Forsthoffer Ágnes fontosnak nevezte, hogy Lengyelország és Magyarország „újra összekapcsolódjon, ahogy ezeréves történelmünkben számos alkalommal tettük”. „A két nemzet mindig számíthatott egymásra a legnagyobb bajban is – mondta. „Ez az összefonódás megalapozza a közös jövőnket, mind politikailag, mind gazdaságilag, és a civil szférában is sok lehetőség nyílik az együttműködésre” – hangsúlyozta a házelnök.

Megköszönte, hogy Varsóban több szakpolitikussal, miniszterrel találkozhat, akik szintén lehetővé teszik, hogy Lengyelország és Magyarország „szakterületeken és specialistákon keresztül is össze tudjon kapcsolódni”.

Fontosnak nevezte továbbá, hogy Magyarország „újra teljes jogú és megbecsült tagja legyen szövetségeinek” – az Európai Uniónak, a Visegrádi Együttműködésnek (V4) és a NATO-nak egyaránt. „Mindent megteszünk annak érdekében, hogy ezeket a kapcsolatokat, ezeket a szövetségeket erősítsük” – fogalmazott.

Mint beszámolt, Czarzastyval megvitatták a parlamenti együttműködés lehetőségeit, és tapasztalatot cseréltek arról is, hogy Magyarország „miképp tud minél gyorsabban megfelelni az EU szabályozásának, hogy a 7-es cikkely szerinti eljárás alól minél gyorsabban mentesülhessen,” és a két parlament „hogyan tudja összefűzni a munkáját a két ország érdekében”.

Az 1943-45-ös volhíniai mészárlásról folyó, júniusban kiéleződött lengyel–ukrán történelmi vitára és Ukrajna EU-csatlakozási törekvéseire vonatkozó újságírói kérdésre válaszolva a magyar házelnök elmondta: a lengyel–ukrán vitáról „nem tud felelősen nyilatkozni, mert nem ismeri százszázalékosan ennek körülményeit”, Ukrajnát illetően pedig Magyarország álláspontja „határozott a tekintetben, hogy kimondta: Oroszország az agresszor, és Ukrajnának Magyarország diplomáciai és humanitárius segítséget kíván nyújtani”. Azáltal, hogy Kijev felülvizsgálta az ukrajnai magyar kisebbség jogait, és vissza fogja adni őket, lehetőség nyílik a csatlakozási tárgyalások folytatására – szögezte le Forsthoffer Ágnes.

Czarzasty megköszönte, hogy Forsthoffer Ágnes első hivatalos külföldi útja Varsóba vezetett. „Rendkívül fontosnak” nevezte a lengyel–magyar kormány- és parlamentközi kapcsolatokat, amelyeket szerinte „haladéktalanul helyre kell állítani”.

A V4 Czarzasty szerint megerősíti a tagországok pozícióját az EU-ban.

A lengyel és a magyar félnek közös az álláspontja Ukrajna kérdésében is – mondta Czarzasty. „Segíteni fogunk Ukrajnának, Ukrajnának szabadnak kell lennie” – fogalmazott. Hozzátette: mindent meg kell tenni azért, hogy Ukrajna „független, szabad ország legyen, mert az ő függetlenségében és szabadságában népeink és államaink biztonságát is látjuk”.

Ukrajna esetleges EU-csatlakozásáról Czarzasty elmondta: támogatja, de „természetesen észszerű feltételek mellett”, a belépési eljárás betartásával. A lengyel fél „teljes mértékben megérti az Ukrajna területén élő magyar kisebbség érdekeinek védelmét”, ugyanakkor örül annak is, hogy „az új magyar kormány döntésének köszönhetően Ukrajna uniós csatlakozási lehetősége gyakorlatilag már most is biztosítva van, és megvalósítható” – jelentette ki Czarzasty.