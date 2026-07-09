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Nyitókép: BKK

Változás jön több buszjáratnál is – összefoglalta a tudnivalókat a BKK

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Bővítik a kerékpárszállítási lehetőséget az autóbuszokon: csütörtöktől a 27-es, 39-es, 243-as, 251-es, 251A és 253-as, július 16-tól pedig a 117-es, 121-es, 183-as, 185-ös, 193E és 217-es autóbuszvonalakon is lehetőség nyílik erre.

A szabályok szerint egy járművön egyszerre egy kerékpár szállítható, amelyet az utazás idejére a kijelölt helyen biztonságosan rögzíteni kell.

A kerékpár számára kijelölt terület a babakocsival vagy kerekesszékkel közlekedő utasok által is használt tér, ezért a kerékpáros utasoktól a BKK fokozott figyelmességet és együttműködést kér.

Zsúfoltság esetén a járművezető megtilthatja a kerékpárszállítást – tették hozzá a Budapesti Közlekedési Központ közleményében.

Az érvényes bérlettel rendelkezők, illetve a díjmentes utazásra jogosultak Budapesten belül továbbra is díjmentesen szállíthatnak kerékpárt a BKK járatain a vonatkozó utazási feltételek betartása mellett.

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