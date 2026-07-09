Változás jön több buszjáratnál is – összefoglalta a tudnivalókat a BKK

A szabályok szerint egy járművön egyszerre egy kerékpár szállítható, amelyet az utazás idejére a kijelölt helyen biztonságosan rögzíteni kell.

A kerékpár számára kijelölt terület a babakocsival vagy kerekesszékkel közlekedő utasok által is használt tér, ezért a kerékpáros utasoktól a BKK fokozott figyelmességet és együttműködést kér.

Zsúfoltság esetén a járművezető megtilthatja a kerékpárszállítást – tették hozzá a Budapesti Közlekedési Központ közleményében.

Az érvényes bérlettel rendelkezők, illetve a díjmentes utazásra jogosultak Budapesten belül továbbra is díjmentesen szállíthatnak kerékpárt a BKK járatain a vonatkozó utazási feltételek betartása mellett.