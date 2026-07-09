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Nyitókép: ATU Images/Getty Images

Ítélet az ír férfi ügyében, aki Budapesten megfojtotta szexpartnerét, majd elrejtette a holttestet

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Első fokon 14 év fegyházbüntetést kapott az amerikai szexpartnerét Budapesten megfojtó ír férfi.

Első fokon 14 év szabadságvesztésre ítélte a Fővárosi Törvényszék csütörtökön azt az ír férfit, aki 2024 novemberében Budapesten szexuális együttlét során megfojtotta alkalmi partnerét, egy amerikai nőt.

A bíróság emberölés miatt ítélte 14 év fegyházbüntetésre a férfit.

A 38 éves ír férfi 2024. november 4-én este egy belvárosi szórakozóhelyen ismerkedett meg a sértettel, egy 31 éves, turistaként Magyarországra érkezett amerikai nővel. Később felmentek a férfi lakására, ahol szexuális együttlét közben a vádlott bántalmazta és megfojtotta a nőt.

A nő halálát követően a férfi összetakarított a lakásban, majd vásárolt egy nagyméretű bőröndöt, amelybe beletette a holttestet.

Ezután bérelt egy autót, és a bőröndöt elvitte egy Balaton környéki erdős területre, ahol elrejtette azt.

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