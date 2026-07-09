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Az Erste új bankfiókja Újbudán 2017. október 11-én.
Nyitókép: MTI Fotó: Máthé Zoltán

Sorozatos leállásra kell készülnie az egyik nagybank ügyfeleinek

Infostart

Júliusban és augusztus elején is elérhetetlenné válik az Erste Bank több internetes szolgáltatása, köztük az azonnali átutalás és az internetes vásárlás is.

Rendszerfejlesztés miatt júliusban és augusztus elején is leállások lesznek az Erste Bank szolgáltatásaiban, ezek közül a leghosszabb 12 órás lesz – írja az Index.

A pénzintézet honlapján közzétett tájékoztató szerint a leállások ütemezett időpontjai a következők lesznek:

  • 2026. július 9-én 22 órától július 10-én hajnali 3 óráig,
  • július 24-én 22 órától július 25-én délelőtt 10 óráig,
  • valamint augusztus 6-án 22 órától augusztus 7-én hajnali 3 óráig.

Az első leállás idején nem lesz elérhető a George alkalmazás és webes felület – ez az Erste digitális banki platformja, amelyen keresztül az ügyfelek a mindennapi pénzügyeiket intézik –, és azonnali átutalást sem lehet majd indítani.

Szünetel emellett az Erste TeleBank telefonos ügyfélszolgálati rendszer, a Vállalati NetBank, az Electra – a cégek által használt banki ügyviteli program –, az online termékigénylés és az SMS-szolgáltatás is. A júliusi és augusztusi karbantartások alatt a George app, az azonnali átutalás és az SMS-szolgáltatás is szünetel.

A leghosszabb, tizenkét órás leállás július 24. és 25. között várható: ekkor a fentieken túl internetes vásárlást sem lehet majd bonyolítani bankkártyával, július 25-én éjfél és hajnali 4 óra között pedig az azonnali átutalások fogadása is korlátozott lesz.

A pénzintézet arra kéri ügyfeleit, hogy a megjelölt időszakokra készüljenek fel előre.

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