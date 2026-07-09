Sorozatos leállásra kell készülnie az egyik nagybank ügyfeleinek

Rendszerfejlesztés miatt júliusban és augusztus elején is leállások lesznek az Erste Bank szolgáltatásaiban, ezek közül a leghosszabb 12 órás lesz – írja az Index.

A pénzintézet honlapján közzétett tájékoztató szerint a leállások ütemezett időpontjai a következők lesznek:

2026. július 9-én 22 órától július 10-én hajnali 3 óráig,

július 24-én 22 órától július 25-én délelőtt 10 óráig,

valamint augusztus 6-án 22 órától augusztus 7-én hajnali 3 óráig.

Az első leállás idején nem lesz elérhető a George alkalmazás és webes felület – ez az Erste digitális banki platformja, amelyen keresztül az ügyfelek a mindennapi pénzügyeiket intézik –, és azonnali átutalást sem lehet majd indítani.

Szünetel emellett az Erste TeleBank telefonos ügyfélszolgálati rendszer, a Vállalati NetBank, az Electra – a cégek által használt banki ügyviteli program –, az online termékigénylés és az SMS-szolgáltatás is. A júliusi és augusztusi karbantartások alatt a George app, az azonnali átutalás és az SMS-szolgáltatás is szünetel.

A leghosszabb, tizenkét órás leállás július 24. és 25. között várható: ekkor a fentieken túl internetes vásárlást sem lehet majd bonyolítani bankkártyával, július 25-én éjfél és hajnali 4 óra között pedig az azonnali átutalások fogadása is korlátozott lesz.

A pénzintézet arra kéri ügyfeleit, hogy a megjelölt időszakokra készüljenek fel előre.