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A portugál Cristiano Ronaldo a gólját ünnepli, amellyel 2-2-re egyenlített a labdarúgó Nemzetek Ligája döntőjében játszott Portugália-Spanyolország mérkőzésen a müncheni Allianz Arénában 2025. június 8-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Szilágyi Anna

Cristiano Ronaldo tudja, mi köze Dallasnak Szocsihoz és Münchenhez

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Szocsi és München az a két város, ahol Cristiano Ronaldo gólt szerzett eddig Spanyolország ellen. CR7 – aki tíz mérkőzést játszott a La Roja ellen, de „csak” négy gólt szerzett – ismét vezérként lép pályára a nyolcaddöntőben.

A két csapat legutóbbi összecsapása – a Nemzetek Ligája döntőjében vívott „ibériai derbi” – Roberto Martínez együttesének győzelmével zárult Münchenben, tizenegyespárbajban. Cristiano Ronaldo szerezte a portugálok találatát. Az En-Nászr támadója még azelőtt szerzett gólt, hogy izomsérülést szenvedett volna, csapata pedig végül megnyerte a tizenegyespárbajt. Ezt előzte meg a 2018-as világbajnoki mérkőzésén: a 3–3-as döntetlen alkalmával CR7 mesterhármast ért el.

„Cristiano lenyűgöző volt. Három gólt szerzett, és ismét bebizonyította, hogy a nagy színpadon mindig képes kiemelkedőt nyújtani. Vannak teljesítmények, amelyeket nehéz megmagyarázni. Az ember csak arra gondol: »Hogyan lehetséges ez?« Az utolsó gól még mindig élénken él bennem, mert közvetlenül az akció mögött álltam, és tökéletesen láttam a szabadrúgást. Rendkívüli volt” – nyilatkozta a MARCA-nak Cédric Soares, a portugálok jobbhátvédje, aki kezdőként lépett pályára azon a mérkőzésen.

„Fantasztikus lenne újabb döntőt játszani Spanyolország ellen” – nyilatkozta a Marcának Roberto Martínez, a portugálok spanyol szövetségi kapitánya azt követően, hogy Portugália tizenegyespárbajban elhódította a 2024–2025-ös Nemzetek Ligája-címet az Európa-bajnoktól.

Erre azonban nem kerül sor. A két csapat már a nyolcaddöntőben találkozik. A helyszín Dallas.

„Egészen más dolog európai csapat ellen játszani a világbajnokságon. Nagyon jól ismerjük Spanyolországot, és ők is tudják, mire számíthatnak tőlünk. Fantasztikus mérkőzés lesz két olyan csapat között, amelyek a helyzetek kialakítására törekszenek. Ilyenkor szinte sosem beszélhetünk egyértelmű esélyesről” – jegyezte meg Martínez a Horvátország elleni siker után.

Különösen érdekes: egyetlen szövetségi kapitány sem ejtette még ki a világbajnokság egyenes kieséses szakaszában eredeti vagy választott hazája válogatottját. Hatan próbálkoztak ezzel, mind a hatan elbuktak.

Nagy József a svéd válogatottal kikapott a magyaroktól az 1938-as elődöntőben, Karl Rappan svájci válogatottját Ausztria ejtette ki az 1954-es negyeddöntőben, Didi Peruja kikapott Brazíliától az 1970-es negyeddöntőben. Argentína kiejtette a Ricardo Lavolpe által irányított mexikóiakat a 2006-os nyolcaddöntőben. Franciaország kiütötte Walid Regragui marokkói válogatottját a 2022-es elődöntőben... S a sorozat – eddig – a 2026-os világbajnokságon sem szakadt meg, a svájci állampolgárságú Vladimir Petkovic az algériai válogatottal vereséget szenvedett a helvétektől.

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Kezdőlap    Foci-vb 2026    Cristiano Ronaldo tudja, mi köze Dallasnak Szocsihoz és Münchenhez

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