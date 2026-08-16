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Nyitókép: Illyés Tibor

Sífutópályát építettek a történelmi hídon

Infostart / MTI

Alkalmi sífutópályát létesítettek péntek délelőtt a prágai Károly hídon a Jizerská padesátka (Jizerai ötvenes) amatőr síverseny népszerűsítésére és a regisztráció hivatalos megnyitására.

A mintegy 20 méter hosszú és két méter széles pályához több mint 3,5 tonna havat szállítottak a helyszínre négy prágai, nyáron is üzemelő jégcsarnokból. A rendezők a hótakarót folyamatosan frissítették, mivel a délelőtti órákban a hőmérséklet a reggeli 24 Celsius-fokról 30 fokig emelkedett.

A cseh-lengyel határon fekvő Jizerské hory-hegységben évente megrendezett Jizerská padesátka a legnépszerűbb csehországi amatőr sífutó verseny, amelynek 60. futamát 2027. február 14-én tartják. A Károly hídon készített pályával elkezdődött a résztvevők regisztrációja.

„Szerettük volna erre felhívni a figyelmet valamilyen stílusos rendezvénnyel. Ezért szerveztük meg a történelmi Károly hídon a jelképes síversenyt” – nyilatkozta Richard Valousek a szervezők nevében újságíróknak. Hozzátette, hogy

a felhasznált hó kizárólag tiszta vízből készült, így az olvadás nem károsítja a műemlék híd burkolatát.

A jelképes, délig tartó sporteseményt Martin Koukal cseh sífutó olimpiai bajnok nyitotta meg, akit több cseh élsportoló is követett a pályán. A szervezők a helyszínen korabeli síléceket és sportruhákat is biztosítottak a járókelőknek, akik rajtszámot kapva maguk is kipróbálhatták a pályát.

A legrégibb prágai híd az elmúlt években már többször is helyt adott hasonló rendezvényeknek. Hat éve, 2020 júniusában például a Károly hídon egy hatalmas, több mint 500 méter hosszú asztalnál közös vacsorával ünnepelték meg a csehek a koronavírus-járvány akkori szakaszának lezárását.

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