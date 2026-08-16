Tovább tart a számháború az M6-os ügyében

Kármán András a Facebook-oldalán azt írta, az előző kormány Mészáros Lőrinc cégének, a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-nek (MKIF) akarta odaadni az M6-os autópálya Érd és Dunaújváros közötti szakaszának koncessziós jogait 2025-ben.

A koncesszió összértéke nagyjából 150 milliárd forint lett volna. A hatályos szabályok szerint Nagy Márton volt nemzetgazdasági miniszternek kellett volna aláírnia a szerződést, de helyette Lázár János volt építési és közlekedési miniszter tette meg - ismertette.

Kármán András úgy folytatta, mivel idén októberben lejár a 22 éves üzemeltetési szerződés, a Tisza-kormány felülvizsgálta és megnézte az elérhető alternatívákat.

Az eddigi koncesszor és a Magyar Közútkezelő is 50 milliárd forintos ajánlatot tett az érintett szakasz kezelésére és karbantartására ugyanazon műszaki elvárások mellett. Erről tudott az előző kormány is, hiszen Lázár János saját kezűleg utasította vissza az 50, és fogadta el a 150 milliárd forintos ajánlatot - tette hozzá a pénzügyminiszter.

Reagálás

Tegnap az MKIF azt közölte, hogy a hatályos jogszabályoknak és a Magyar Állammal kötött szerződésnek megfelelően, nyílt közbeszerzésen nyerte el az M6-os autópálya érintett szakaszának üzemeltetését.



A társaság a közleményben a kormány pénteki bejelentésére reagált, amellyel elveszik a konzorciumtól az M6-os autópálya érintett szakaszának üzemeltetését, és feljelentést tesznek az ügyben.

Az MKIF Zrt. azt írta: visszautasít minden olyan állítást, amely szerint jogellenesen jutott volna feladathoz vagy kárt okozott volna az államnak.

Mindenesetre Kármán András még azt is hozzátette az ügyhoz, hogy „zajlik az új versenyeztetés, de már egyértelmű, hogy van akár 66 százalékkal olcsóbb megoldás is”.