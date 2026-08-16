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Egy kis világító cirkuszi sátor állatok stilizált sziluettjével.
Nyitókép: Unsplash

Tényleg megcsinálták: többé nem szerepelhetnek vadállatok a cirkuszi előadásokban

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Már a lista is megjelent azokról a fajokról, amiket többé nem lehet az előadásokban szerepeltetni.

Az élő környezetért felelős miniszter, Gajdos László már a hivatalba lépésekor megígérte, hogy a kormány betiltja a cirkuszi állatok szerepeltetését, a csütörtök este megjelent Magyar Közlönyben pedig már benne is van a rendelet – írja a hvg.hu.

A rendelet etikai és állatvédelmi okokra hivatkozik, így 2027-től tilos lesz bizonyos állatok cirkuszi menazsériába történő beszerzése, ottani szaporítása, tartása, idomítása, bemutatása és szerepeltetése.

A felsorolásban szerepel húszféle emlős, a madarak négy kategóriája és egyes hüllők. Kivételek a háziasított fajták: marhafélék, sertés, ló, szamár, kutya, macska, görény. Az állatokat a társulatok életük végéig megtarthatják, de nem szerepeltethetik. Amelyiknek a szaporítására van engedély, azt annak lejártáig kihasználhatják. Ennek megfelelően a vonatkozó miniszteri rendelet is módosult, amely a kormányrendelettel együtt 2027. január 1-én lép hatályba.

Tilos lesz tehát a

  1. tülkösszarvúak (Bovidae spp.) – a háziasított formák kivételével – családjába,
  2. zsiráffélék (Giraffidae spp.) családjába,
  3. jávorszarvasfélék (Alces spp.) nemzetségébe,
  4. vízilófélék (Hippopotamidae spp.) családjába,
  5. disznófélék (Suidae spp.) – a házi sertés (Sus scrofa domestica) kivételével – családjába,
  6. kis pandák (Ailurus spp.) nemzetségébe,
  7. kutyafélék (Canidae spp.) – a kutya (Canis lupus familiaris) kivételével – családjába,
  8. macskafélék (Felidae spp.) – a házi macska (Felis catus) kivételével – családjába,
  9. hiénafélék (Hyaenidae spp.) családjába,
  10. mosómedvefélék (Procyonidae spp.) családjába,
  11. menyétfélék (Mustelidae spp.) – a házi görény (Mustela putorius furo) kivételével – családjába,
  12. mongúzfélék (Herpestidae spp.) családjába,
  13. fókák (Pinnipedia spp.) öregcsaládjába,
  14. medvefélék (Ursidae spp.) családjába,
  15. kengurufélék (Macropodidae spp.) családjába,
  16. lófélék (Equidae spp.) – a házi ló (Equus caballus) és a szamár (Equus africanus asinus) kivételével – családjába,
  17. orrszarvúfélék (Rhinocerotidae spp.) családjába,
  18. tapírfélék (Tapiridae spp.) családjába,
  19. főemlősök (Primates spp.) rendjébe,
  20. elefántfélék (Elephantidae spp.) családjába,
  21. sólyomalakúak (Falconiformes) rendjébe,
  22. vágómadáralakúak (Accipitriformes) rendjébe,
  23. bagolyalakúak (Strigiformes) rendjébe,
  24. kazuárfélék (Casuariidae spp.) családjába, valamint
  25. a veszélyes állatfajokról és egyedeik tartásának szabályairól szóló miniszteri rendeletben különösen és közepesen veszélyes állatnak minősített hüllők (Reptilia) osztályába tartozó fajokba (hibrideket is beleértve)

tartozó állatok beszerzése, tartása, szaporítása, betanítása és cirkuszi előadásokban való szerepeltetése.

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Kezdőlap    Belföld    Tényleg megcsinálták: többé nem szerepelhetnek vadállatok a cirkuszi előadásokban

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